Płotkarz Jakub Szymański chwali trenera Igi Świątek. Wyjawił kluczowe szczegóły ich współpracy

Znany przede wszystkim z pracy z Igą Świątek Maciej Ryszczuk , jest także niezwykle ważnym członkiem ekipy Jakuba Szymańskiego.

, jest także niezwykle ważnym członkiem ekipy Jakuba Szymańskiego. Sportowiec przyznaje, że bez wsparcia tego szkoleniowca nie osiągnąłby swoich obecnych wyników, doceniając jego fachowość i traktując go jako fundament zespołu.

Płotkarz chętnie czerpie wzorce z postawy raszyńskiej tenisistki i inspiruje się jej podejściem do sportowej rywalizacji.

Jakub Szymański o współpracy z trenerem Igi Świątek

Rola Macieja Ryszczuka w fenomenalnych wynikach osiąganych przez Igę Świątek jest fundamentalna. Ten wybitny fachowiec od przygotowania fizycznego od długiego czasu gwarantuje czołowej polskiej tenisistce perfekcyjną dyspozycję na korcie. Jego ogromne doświadczenie przyciąga uwagę wielu innych zawodników z absolutnego topu, którzy chętnie widzieliby go w swoim zespole szkoleniowym.

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Działalność tego eksperta nie zamyka się jednak wyłącznie w świecie tenisa ziemnego. Z pomocy Ryszczuka korzysta obecnie całkiem liczna grupa znakomitych sportowców. Wcześniej jego podopiecznym był między innymi Damian Czykier, a teraz współpracuje on również z tenisistką Katarzyną Kawą. Poza Igą Świątek, trener utrzymuje najczęstszy i najbardziej regularny kontakt z Jakubem Szymańskim, który jest wielką nadzieją krajowej lekkoatletyki.

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Trener Maciej Ryszczuk wspiera polskiego płotkarza

Sam Jakub Szymański jest absolutnie pewien, że bez obecności Ryszczuka walka o najwyższe trofea byłaby zadaniem karkołomnym. Sportowiec w naszej rozmowie akcentuje ogromny i wszechstronny wpływ trenera na funkcjonowanie całego teamu.

„- Maciek jest nieoceniony dla całej naszej grupy. Samą swoją postawą, tym, jakim jest człowiekiem i ile osiągnął – to w głowie się nie mieści - podkreśla Jakub Szymański.”

Wpływ szkoleniowca na płotkarza wykracza poza sferę stricte fizyczną. Ryszczuk gwarantuje zespołowi niezwykłe opanowanie i świeże spojrzenie, co ułatwia wyłapanie istotnych niuansów, na co dzień ignorowanych przez samych startujących.

„- Wspomaga nas swoją sportową i intelektualną sylwetką, a także pomaga fizycznie, jeśli chodzi o plany i motorykę. Jest taką ostoją, która patrzy na wszystko z boku i potrafi dużo pozmieniać dla naszego dobra, zauważając rzeczy, których my nie widzimy - dodaje.”

Zdaniem Szymańskiego, wyszukanie w naszym kraju równie doskonałego eksperta byłoby zadaniem niemożliwym do zrealizowania.

„- Jestem pewien, że bez niego to wszystko by się nie udało. Bardzo ciężko znaleźć w Polsce człowieka tak pewnego swojej wiedzy - kwituje płotkarz.”

Jakub Szymański podziwia postawę Igi Świątek

Obecność Macieja Ryszczuka w sztabie nie jest jedynym punktem styku pomiędzy Szymańskim a Igą Świątek. Młody lekkoatleta bardzo dokładnie śledzi zmagania polskiej tenisistki i szuka w jej sportowej drodze motywacji do pokonywania własnych kryzysów.

„- Nie byłem na żywo na meczu Igi, ale oglądałem ten niedawny, w którym wygrała turniej rangi WTA 1000. Fajnie, bo też miała ostatnio gorszy okres, a teraz zwyciężyła i będzie szła do przodu. Takie momenty są potrzebne każdemu sportowcowi - przyznaje Szymański.”

Znakomity płotkarz poruszył również problem negatywnych komentarzy, które regularnie uderzają w byłą numer jeden światowego tenisa. Wzorem Świątek, która nie tak dawno zdecydowała się na bezpośrednią odpowiedź w stronę krytyków, Szymański twierdzi, że każdy zawodnik ma pełne prawo stanowczo reagować na złośliwe i niesprawiedliwe opinie pojawiające się w internecie.

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