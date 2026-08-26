Michał Danilczuk w Azja Express 2026. Słynny tancerz podjął ekstremalne wyzwanie bez ukochanej

Od parkietu po survival. Z kim Michał Danilczuk pojechał do Azji?

Michał Danilczuk zdobył ogromną sympatię widzów dzięki występom w najpopularniejszych formatach tanecznych w Polsce. Tworzył niezapomniane duety, doprowadzając swoje partnerki i partnerów do samych finałów, a dziś kontynuuje swoją telewizyjną karierę między innymi na antenie TVN. Kolejnym wielkim sprawdzianem w jego życiu okazał się udział w kultowym programie „Azja Express”. Gwiazdor musiał porzucić wygodę i blask fleszy na rzecz bezlitosnego wyścigu na drugim końcu świata.

Co ciekawe, w tę pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji podróż znany tancerz nie zabrał swojej nowej partnerki życiowej. Postanowił zaprosić do programu osobę, z którą wiążą go silne więzy krwi, a która na co dzień trzyma się z dala od blasku fleszy. Towarzyszem Michała na trudnym azjatyckim szlaku został jego brat, Paweł Danilczuk. Jak zdradził w wywiadach sam celebryta, wspólny wyjazd był idealną szansą na nadrobienie straconego czasu i odbudowanie relacji, na co w codziennym pędzie po prostu brakowało im chwil.

Biznesmen i kierowca rajdowy. Czym na co dzień zajmuje się brat tancerza?

Wybór Pawła na kompana w ekstremalnej wyprawie okazał się niezwykle przemyślanym ruchem. Brat popularnego choreografa to prężnie działający przedsiębiorca z branży klimatyzacyjnej, a także wielki pasjonat motoryzacji. Z sukcesami realizuje się jako kierowca rajdowy, dlatego uderzenia adrenaliny, wszechobecny stres i presja czasu to dla niego chleb powszedni.

Michał Danilczuk wielokrotnie przyznawał w wywiadach, że tempo życia jego brata jest równie zawrotne jak jego własne, przypominając jazdę z prędkością dwustu kilometrów na godzinę. Warunki, z jakimi obaj musieli się zmierzyć na trasie wyścigu, stanowiły więc doskonały test zgrania i siły charakteru. Chociaż tancerz śmiał się w mediach społecznościowych przed wylotem, że bez nawigacji gubi się nawet w drodze do domu, braterski duet podjął rzuconą rękawicę z olbrzymim entuzjazmem.

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Wyjście ze strefy komfortu i przełamywanie własnych barier

Dla przyzwyczajonego do dopinania każdego układu choreograficznego na ostatni guzik Michała, format oparty na czystej improwizacji to prawdziwy skok na głęboką wodę. Podróżowanie autostopem z narzuconym budżetem wynoszącym równowartość zaledwie jednego dolara dziennie, bariera językowa oraz konieczność poszukiwania darmowego noclegu u zupełnie obcych ludzi zmuszają do ogromnego sprytu. Bracia musieli niejednokrotnie opuścić swoją strefę komfortu, bazując jedynie na wrodzonej intuicji, sile fizycznej oraz wzajemnym wsparciu.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem Michała Danilczuka?

Najnowsza odsłona podróżniczego hitu zabiera uczestników w morderczą trasę wiodącą przez egzotyczne zakątki Indonezji i Malezji, aż po wielki finał w nowoczesnym Singapurze. Startując na rajskiej wyspie Bali, pary muszą błyskawicznie przemieszczać się między punktami kontrolnymi, wykonując przy tym wyczerpujące zadania i walcząc o drogocenne immunitety. Czy sportowe zacięcie Pawła połączone ze sceniczną charyzmą Michała pozwolą im jako pierwszym dotrzeć na metę?

Przekonasz się o tym już niebawem, ponieważ premierowy sezon startuje 5 września. Telewizyjne zmagania braci Danilczuków oraz pozostałych gwiazd będziesz mógł śledzić na bieżąco, włączając kanał TVN, w każdą sobotę o 19:45. Przygotuj się na solidną dawkę śmiechu, wzruszeń i ekstremalnych emocji, obserwując, jak polskie gwiazdy radzą sobie na drugim końcu świata!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd Pytanie 1 z 10 Gdzie leży Islandia? w Europie w Azji Następne pytanie

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