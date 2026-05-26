Viki Gabor wystąpiła z mamą na koncercie Polsatu. Artystka przybyła na scenę z okazji Dnia Matki

Obchody Dnia Matki zawsze dostarczają wielu wzruszeń, stanowiąc doskonały moment na podziękowanie mamom za ich troskę i miłość. Rodzime gwiazdy sceny muzycznej również postanowiły uczcić ten dzień, biorąc udział w specjalnym wydarzeniu. Telewizja Polsat przygotowała koncert zatytułowany "Nie ma jak u mamy". Wśród zaproszonych gości znalazła się Viki Gabor, która na imprezę przybyła w towarzystwie swojej mamy, Eweliny Gabor.

O Viki Gabor było ostatnio głośno w mediach

W ostatnich tygodniach wokół 18-letniej wokalistki narosło sporo kontrowersji. Viki Gabor jest w trakcie przygotowań do sformalizowania związku ze swoim partnerem, Giovannim Trojankiem, po ich tradycyjnych romskich zaślubinach. Dodatkowo, młoda gwiazda musiała odnieść się do problemów z prawem swojego ojca. "Super Express" donosił niedawno o zaangażowaniu Dariusza G. w działalność grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze, w wyniku czego mężczyzna stanął przed sądem. Wokalistka opublikowała w tej sprawie oświadczenie, wyrażając ubolewanie i prosząc o uszanowanie prywatności.

Kolejne emocje wywołał finał tegorocznej Eurowizji, podczas którego polskie jury, jako jedyne, przyznało najwyższą notę 12 punktów reprezentacji Izraela. Viki Gabor, wcześniej wyrażająca swojego wsparcie dla Palestyny, zdradziła później, że to ona umieściła ten kraj na samym końcu swojego zestawienia. Pomimo licznych zawirowań i ciągłej uwagi mediów, piosenkarka nie zrezygnowała z występu na scenie Polsatu.

Viki Gabor ma talent po mamie Ewelinie. Tak razem wyglądały w Toruniu

Artystka pojawiła się w Toruniu z ważnym gościem. Podczas telewizyjnego widowiska "Nie ma jak u mamy", u boku wokalistki obecna była jej matka. Obie panie zapozowały razem fotoreporterom! Nie jest sekretem, że muzyczny dar 18-latka odziedziczyła właśnie po swojej mamie, z która ma bardzo bliski kontakt. Ewelina Gabor też zajmuje się śpiewem i występuje w grupie wykonującej tradycyjną muzykę romską. O swoich muzycznych korzeniach panie opowiadały już w 2019 roku, podczas udziału nastolatki w programie "The Voice Kids".

W trakcie muzycznego show w Polsacie Viki Gabor postanowiła zaprezentować publiczności swój przebój "Superhero", który przyniósł jej zwycięstwo na Eurowizji Junior, a także wykonała utwór "Skyfall" z repertuaru brytyjskiej gwiazdy Adele. Zdjęcia artystki z mamą znajdziecie w naszej galerii.

