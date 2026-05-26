Zatrzymanie w Rudzie Śląskiej. 43-latek z Zabrza był poszukiwany za rozboje w Niemczech

Poszukiwany za rozboje w Niemczech. 43-latek z Zabrza miał na koncie Europejski Nakaz Aresztowania

Na 43-letnim mieszkańcu Zabrza ciążył Europejski Nakaz Aresztowania, który został wystawiony przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany w związku z poważnymi przestępstwami, jakich dopuścił się na terenie Niemiec, w tym wymuszeniami rozbójniczymi, rozbojami oraz kradzieżami z włamaniem. Zgodnie z decyzją sądu w Brion, miał on do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym 300 dni. Z tego powodu mężczyzna przez długi czas skutecznie ukrywał się przed organami ścigania, licząc na uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Finał poszukiwań w Rudzie Śląskiej. Mężczyzna wpadł na parkingu

Poszukiwany 43-latek stosował liczne środki ostrożności, aby nie wpaść w ręce policji, regularnie zmieniając swoje miejsca pobytu i unikając kontaktów z nieznajomymi osobami. Jego namierzenie było możliwe dzięki precyzyjnej pracy operacyjnej policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Katowicach we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. To właśnie międzynarodowa wymiana kluczowych informacji pozwoliła na ustalenie dokładnej lokalizacji, w której ukrywał się mieszkaniec Zabrza, co doprowadziło do jego zatrzymania w Rudzie Śląskiej. Zaskoczony mężczyzna został ujęty przez śląskich funkcjonariuszy na jednym z publicznych parkingów na terenie miasta.

Co dalej z zatrzymanym? 43-latek trafił do aresztu

Bezpośrednio po zatrzymaniu 43-latek został doprowadzony przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, gdzie zapadła decyzja o jego dalszym losie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. Okres ten zostanie wykorzystany do przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej, która ma na celu przekazanie mężczyzny niemieckim organom ścigania. Ostatecznie 43-latek trafi do Niemiec, gdzie odbędzie zasądzoną mu wcześniej karę więzienia za popełnione przestępstwa.

Źródło: Policja.pl