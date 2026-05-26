Atak nożem i porwanie w Lubinie. Brutalny finał kłótni w pracy

Atak nożem i porwanie w Lubinie. Wszystko zaczęło się od kłótni

Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie jednego z zakładów pracy w Lubinie. To właśnie tam doszło do ostrej sprzeczki, która przerodziła się w brutalną napaść. Według ustaleń śledczych, trzech obywateli Uzbekistanu zaatakowało swojego 22-letniego znajomego pochodzącego z Tadżykistanu. Agresorzy mieli grozić mu nożem, aby zmusić go do posłuszeństwa, a następnie siłą wepchnęli go do samochodu. Ofiara została wywieziona w nieznane miejsce poza miasto, gdzie napastnicy dotkliwie ją pobili i pozostawili bez żadnej pomocy.

Błyskawiczna akcja policji w Lubinie. Sprawcy zatrzymani tego samego dnia

Pokrzywdzony 22-latek zdołał o własnych siłach wrócić do miasta i natychmiast zgłosił całe zdarzenie w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie. Policjanci potraktowali sprawę priorytetowo i od razu przystąpili do intensywnych działań operacyjnych mających na celu ustalenie miejsca pobytu napastników. Skuteczna praca funkcjonariuszy przyniosła efekty w ekspresowym tempie. Jeszcze tego samego dnia, w którym wpłynęło zawiadomienie, wszyscy trzej podejrzewani mężczyźni, obywatele Uzbekistanu w wieku 22 i 23 lat, zostali namierzeni i zatrzymani.

Zarzuty prokuratorskie dla napastników. Grozi im do 5 lat więzienia

Cała trójka trafiła prosto do policyjnej celi, a zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów w prokuraturze. Mężczyźni odpowiedzą za szereg poważnych przestępstw. Lista zarzutów obejmuje bezprawne pozbawienie wolności, zmuszanie innej osoby do określonego działania, udział w bójce oraz groźby karalne. O dalszym losie zatrzymanych zadecyduje sąd. Zgodnie z polskim prawem za czyny, o które są podejrzani, może im grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl