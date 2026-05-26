Stylizacje gwiazd na Dzień Matki w Toruniu. Doda w skromnej kreacji i Viki Gabor w płaszczu XXL

Kreacje na Dzień Matki w Polsacie. Doda i Viki Gabor w centrum uwagi

Zorganizowane przez telewizję Polsat wydarzenie muzyczne dedykowane matkom miało gwarantować wzruszenia oraz rodzinną atmosferę. Zgodnie z tradycją dużych widowisk telewizyjnych uwaga publiczności bardzo szybko przeniosła się na wygląd występujących na scenie artystek. Toruńska impreza przyciągnęła prawdziwą plejadę piosenkarek, a ich modowe decyzje natychmiast stały się tematem żywych dyskusji w internecie. Oglądający wydarzenie widzowie chętnie oceniali dobór garderoby, wskazując najlepsze oraz najbardziej kontrowersyjne wybory tego wieczoru.

Viki Gabor, Halina Mlynkova i Doda. Oceniamy stylizacje z toruńskiego koncertu

Bardzo duże emocje wśród internautów wywołała młoda wokalistka Viki Gabor. Piosenkarka zdecydowała się na założenie obszernego płaszcza zasłaniającego niemal w całości jej drobną sylwetkę. Zastosowany zabieg stylistyczny sprawiał wrażenie, jakby nastolatka pożyczyła ten element garderoby od znacznie wyższej i starszej osoby.

Obiektywy fotoreporterów często kierowały się także w stronę Haliny Mlynkovej. Doświadczona artystka zaprezentowała się zgromadzonej publiczności w jasnym, mocno koronkowym stroju przypominającym tradycyjne domowe serwety. Wokół tej jasnej i niezwykle charakterystycznej kreacji z pewnością nikt nie mógł przejść obojętnie.

Tytuł największej niespodzianki modowej toruńskiego koncertu z pewnością należy się Dorocie Rabczewskiej. Piosenkarka przyzwyczaiła swoich fanów do odważnych, wyzywających i mocno odsłaniających ciało kostiumów scenicznych, jednak tym razem zrezygnowała z dotychczasowego wizerunku. Doda postawiła na niebieską sukienkę z frędzlami, która okazała się niezwykle skromna, oczywiście biorąc pod uwagę jej wcześniejsze wyzywające wybory.

Oprócz szeroko komentowanych kwestii wizerunkowych toruńskie wydarzenie dostarczyło widzom wielu pozytywnych emocji muzycznych. Na deskach sceny swoje popularne utwory zaprezentowali członkowie zespołu Pectus oraz piosenkarka Anna Wyszkoni. W trakcie imprezy pojawili się także znani prezenterzy, czyli Tomasz Wolny oraz Kamil Baleja.

