Zaginiony 2-latek we Wrocławiu. Zasnął na rękach policjanta

Dramatyczne chwile we Wrocławiu. 2-latek sam przy ruchliwej ulicy

Do niezwykle niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałkowe popołudnie na wrocławskim Rakowcu. W rejonie ulic Bardzkiej i Pięknej, gdzie panuje duże natężenie ruchu, przypadkowa kobieta zauważyła małego chłopca idącego w stronę jezdni. Dwulatek był zupełnie sam i znalazł się w sytuacji realnie zagrażającej jego życiu. Zgłaszająca bez wahania krzyknęła, by zatrzymać dziecko, a następnie odprowadziła je w bezpieczne miejsce i natychmiast wezwała policję.

Interwencja policji na Rakowcu. Zaginiony chłopiec nie mówił po polsku

Na miejsce niezwłocznie przybyli policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec. Funkcjonariusze ustalili, że chłopiec ma około dwóch lat i co istotne, nie porozumiewa się w języku polskim, odpowiadając jedynie pojedynczymi słowami w obcym języku. To znacznie utrudniło ustalenie jego tożsamości i miejsca zamieszkania. Mundurowi rozpoczęli skrupulatne sprawdzanie okolicy, rozmawiając z przechodniami i przeszukując pobliskie podwórka oraz sklepy w poszukiwaniu opiekunów.

Nietypowe poszukiwania matki. Chłopiec zasnął na rękach policjanta

Mimo intensywnych działań, przez kilkanaście minut nikt nie zgłosił zaginięcia dziecka. Policjanci postanowili rozszerzyć obszar poszukiwań, jeżdżąc po okolicznych ulicach radiowozem z włączonymi sygnałami świetlnymi. Mieli nadzieję, że w ten sposób zwrócą uwagę zaniepokojonych rodziców. W tym czasie jeden z funkcjonariuszy niósł chłopca na rękach, uspokajając go i dbając o jego komfort, aż maluch bezpiecznie zasnął.

Szczęśliwy finał poszukiwań we Wrocławiu. Matka odnalazła 2-letniego syna

W pewnym momencie policjanci patrolujący okolicę zauważyli kobietę, która gorączkowo machała w ich stronę. Okazało się, że to poszukiwana matka dwulatka, która rozpoznała swoje dziecko. Kobieta wyjaśniła, że podczas zabawy na placu zabaw syn na moment zniknął jej z oczu, biegnąc za budynek. Zrozpaczona, wraz ze znajomym szukała go na własną rękę, aż w końcu zauważyła radiowóz.

Reakcja świadka zapobiegła tragedii. Policja apeluje o czujność

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości matki, badanie nie wykazało alkoholu, a kontrola w miejscu zamieszkania potwierdziła, że chłopiec ma dobre warunki bytowe. Jak ustalono, dwulatek samodzielnie przeszedł około 500 metrów w pobliżu ruchliwych ulic, co mogło skończyć się tragicznie. Ta historia pokazuje, jak kluczowa jest czujność i reagowanie, gdy widzimy małe dziecko bez opieki. Pamiętajmy, aby w takich sytuacjach zawsze dbać o bezpieczeństwo malucha i dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl