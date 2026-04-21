Viki Gabor wydała oświadczenie ws. zarzutów dla ojca. "Zawsze kieruję się zasadami uczciwości"

Viki Gabor udostępniła w mediach społecznościowych oświadczenie dotyczące sprawy jej ojca, Dariusza G., aresztowanego za działalność w grupie przestępczej. Jako pierwsi poinformowali o tym dziennikarze "Super Expressu". Według zdobytych informacji mężczyzna został aresztowany 23 czerwca 2025 roku i od tego czasu przebywał w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzuty udziału w grupie przestępczej, mającej na celu wyłudzanie pieniędzy tzw. "metodą na policjanta". 21 kwietnia Dariusz G. przyznał się do winy i obiecał oddać pieniądze. Mowa o 127 tysiącach złotych.

Przeczytaj: Ojciec Viki Gabor na wolności po 10 miesiącach! Dariusz G. przyznał się do winy i musi oddać pieniądze ofiarom

Viki Gabor przerywa milczenie

Viki Gabor, mimo że nie jest w żadnym stopniu powiązana ze sprawą, postanowiła wydać publiczne oświadczenie. Artystka poprosiła o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym dla całej rodziny czasie.

Cała prawda o Viki Gabor - ciąża, powiększone usta, stawka za koncerty | Gwiazdy przejmują ESKA.pl

Viki Gabor wydała oświadczenie ws. ojca

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Viki Gabor wydała oświadczenie. Piosenkarka stanowczo odcięła się od całej sytuacji, podkreślając, że nie ma żadnego związku z działaniami ojca. Artystka podkreśliła również, że wedle jej wiedzy, wyrządzone szkody zostały naprawione.

W związku z publikacjami dotyczącymi mojego taty chcę zaznaczyć, że sprawa jest w toku i nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok. Z mojej wiedzy wynika, że szkoda została naprawiona, a mój tata podjął kroki, aby tę sytuację uporządkować. Jednocześnie jednoznacznie podkreślam, że nie mam żadnego związku z działaniami będącymi przedmiotem sprawy i zawsze kieruję się zasadami uczciwości. Jest mi bardzo przykro z powodu całej tej sytuacji.

Gwiazda poprosiła też o uszanowanie jej prywatności.

To dla mnie trudny, prywatny moment, dlatego proszę o uszanowanie mojej prywatności - zakończyła.