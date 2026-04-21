Viki Gabor wydała oświadczenie ws. zarzutów dla ojca. "Zawsze kieruję się zasadami uczciwości"

Viki Gabor udostępniła w mediach społecznościowych oświadczenie dotyczące sprawy jej ojca, Dariusza G., aresztowanego za działalność w grupie przestępczej. Jako pierwsi poinformowali o tym dziennikarze "Super Expressu". Według zdobytych informacji mężczyzna został aresztowany 23 czerwca 2025 roku i od tego czasu przebywał w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzuty udziału w grupie przestępczej, mającej na celu wyłudzanie pieniędzy tzw. "metodą na policjanta". 21 kwietnia Dariusz G. przyznał się do winy i obiecał oddać pieniądze. Mowa o 127 tysiącach złotych.
Viki Gabor przerywa milczenie
Viki Gabor, mimo że nie jest w żadnym stopniu powiązana ze sprawą, postanowiła wydać publiczne oświadczenie. Artystka poprosiła o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym dla całej rodziny czasie.
Viki Gabor wydała oświadczenie ws. ojca
Za pośrednictwem mediów społecznościowych Viki Gabor wydała oświadczenie. Piosenkarka stanowczo odcięła się od całej sytuacji, podkreślając, że nie ma żadnego związku z działaniami ojca. Artystka podkreśliła również, że wedle jej wiedzy, wyrządzone szkody zostały naprawione.
W związku z publikacjami dotyczącymi mojego taty chcę zaznaczyć, że sprawa jest w toku i nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok. Z mojej wiedzy wynika, że szkoda została naprawiona, a mój tata podjął kroki, aby tę sytuację uporządkować. Jednocześnie jednoznacznie podkreślam, że nie mam żadnego związku z działaniami będącymi przedmiotem sprawy i zawsze kieruję się zasadami uczciwości. Jest mi bardzo przykro z powodu całej tej sytuacji.
Gwiazda poprosiła też o uszanowanie jej prywatności.
To dla mnie trudny, prywatny moment, dlatego proszę o uszanowanie mojej prywatności - zakończyła.