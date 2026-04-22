Viki Gabor ma bardzo bliskie relacje z mamą. To po niej odziedziczyła talent do śpiewania

Viki Gabor ponownie trafiła na nagłówki, a to za sprawą swojego ojca, zamieszanego w tzw. "mafię wnuczkową". Jak ustalił "Super Express", mężczyzna przez 10 miesięcy przebywał w areszcie za działanie w grupie przestępczej. Podczas sprawy sądowej, która miała miejsce 21 kwietnia, Dariusz G. przyznał się do oszustw "na policjanta" i zapowiedział spłacenie poszkodowanych. Artystka wydała w tej sprawie oświadczenie, jasno odcinając od sprawy ojca i prosząc media o uszanowanie jej prywatności w trudnym czasie.

Mama Viki Gabor

W trudnych chwilach Viki Gabor może liczyć na wsparcie swojej mamy Eweliny. To właśnie po niej wokalistka odziedziczyła muzyczny talent i niejednokrotnie - nawet podczas swojego telewizyjnego debiutu - dzieliła z nią scenę. Mama piosenkarki sama działa w romskim zespole folkowym, z którym występuje na scenach w całej Polsce. To właśnie ona zawsze dbała o edukację córki, stawiając jej ultimatum - jeśli średnia w szkole nie będzie satysfakcjonująca, czeka ją przerwa w karierze.

VIKI GABOR WRACA NA SYLWESTRA PO GŁOŚNEJ WPADCE

Mama Viki Gabor też jest piosenkarką

Viki wielokrotnie w wywiadach opowiadała o tym, jak ważne jest dla niej pielęgnowanie kultury romskiej. Artystka ma ogromne wsparcie w swojej mamie Ewelinie, która nie pozwoliła jej "odlecieć", gdy odniosła sukces w młodym wieku. Kobieta sama działa na rynku muzycznym i to ona zaszczepiła w Wiktorii miłość do muzyki. Jest bowiem wokalistką w zespole Kale Jakha, czyli Czarne Oczy. O jej talencie mogliśmy przekonać się już w 2019 roku, podczas przesłuchań do "The Voice Kids". 10-letnia wówczas Viki z dumą opowiedziała o doświadczeniach scenicznych mamy, a jurorzy wywołali ją na scenę. W kolejnych latach matka i córka dzieliły scenę jeszcze kilkukrotnie.

Dziś Viki mieszka poza Krakowem, jednak cały czas ma bardzo bliskie relacje ze swoją mamą Eweliną i starszą siostrą Melisą. Artystka wystąpi 26 maja podczas koncertu z okazji Dnia Matki.