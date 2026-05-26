Oliwia Bieniuk opublikowała archiwalne zdjęcie z mamą. Ten szczegół poruszył internautów

Dzień Matki w sieci. Oliwia Bieniuk dzieli się wspomnieniem o Annie Przybylskiej

Dzień Matki to czas, kiedy przestrzeń internetowa wypełnia się rodzinnymi kadrami i ciepłymi słowami. Znane osoby nierzadko odsłaniają wówczas kulisy swojego prywatnego życia, publikując osobiste historie i archiwalne materiały. W tym roku do grona gwiazd wspominających swoje mamy dołączyła Oliwia Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej, której poczynania od lat śledzą media, tym razem zdecydowała się na bardzo intymny krok. Wyciągnęła z domowego archiwum fotografię o wyjątkowym dla niej znaczeniu.

Wyjątkowy kadr Oliwii Bieniuk. Tylko jeden symbol obok zdjęcia mamy

Oliwia Bieniuk zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z dzieciństwa u boku mamy. Na fotografii widać Annę Przybylską podczas wakacyjnego wypoczynku nad morzem, w towarzystwie swoich dzieci. Co istotne, aktorka zrezygnowała z obszernych opisów, zostawiając jedynie emotikonę serca. Ten oszczędny, ale pełen znaczenia gest idealnie oddał bliskość, która łączyła ją ze zmarłą mamą.

Anna Przybylska odeszła po wyczerpującej walce z nowotworem trzustki, co było ogromnym ciosem nie tylko dla jej najbliższych, ale i dla rzeszy fanów oraz całego polskiego świata filmu. Gwiazda osierociła trójkę dzieci, a jej walka z chorobą do dziś wywołuje smutek i poruszenie.

Dla Oliwii Bieniuk pielęgnowanie pamięci o zmarłej mamie jest niezwykle istotne. Jej wpisy w mediach społecznościowych dowodzą, że mimo upływu czasu wciąż wraca do wspólnych chwil i stara się zachować je w pamięci. Widać wyraźnie, że więź, jaką miała z Anną Przybylską, niezmiennie stanowi dla niej kluczowy punkt odniesienia w życiu.

