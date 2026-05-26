Zwyciężczyni "Top Model" przyćmiła gwiazdy na Gali Ekstraklasy! Klaudia zachwyciła w bieli

Większość zaproszonych kobiet zdecydowała się na tradycyjne, balowe suknie do ziemi. Klaudia Nieścior poszła jednak pod prąd i zaprezentowała się w krótkiej kreacji, która fenomenalnie uwydatniła jej zgrabną sylwetkę podczas tego piłkarskiego święta. Minimalistyczny fason z bardzo przemyślanym dekoltem nadał całości wyjątkowej nowoczesności oraz niesamowitej klasy. Czysta biel materiału znakomicie współgrała z opalenizną gwiazdy znanej z wybiegów. Triumfatorka popularnego modowego show celowo zrezygnowała z krzykliwej biżuterii na rzecz delikatnych dodatków, dzięki czemu na pierwszym planie pozostała wyłącznie jej uroda i sama sukienka.

Klaudia Nieścior z "Top Model" olśniła na Gali Ekstraklasy 2026

Gwiazda zdobyła ogromną popularność dzięki spektakularnej przemianie w telewizyjnym hicie. Podczas sportowej imprezy emanowała pewnością siebie, którą z pewnością wypracowała w trakcie sesji zdjęciowych. Błyski fleszy długo oświetlały jej sylwetkę, a w sieci błyskawicznie posypały się setki pełnych zachwytu komentarzy od internautów. Obserwatorzy w mediach społecznościowych nie mieli najmniejszych wątpliwości i jednogłośnie okrzyknęli modelkę najlepiej ubraną uczestniczką całego wieczoru!

Obecność celebrytki na oficjalnym piłkarskim podsumowaniu sezonu wyraźnie pokazuje przenikanie się środowiska sportowego z branżą rozrywkową. Tego wieczoru to zawodnicy odbierali statuetki za wybitne osiągnięcia na boiskach, jednak na czerwonym dywanie to bez wątpienia Klaudia Nieścior grała absolutnie pierwsze skrzypce. Jej stylizacja dobitnie udowadnia, że unikanie przesadnego przepychu często przynosi najlepsze możliwe rezultaty. Prosty i jednocześnie odważnie skrojony materiał zapewnił piorunujący efekt wizualny, a ujęcia modelki można podziwiać w udostępnionej przez nas galerii.

Autor: Maj 2026, Gala Ekstraklasy 2026, Klaudia Nieścior/ AKPA