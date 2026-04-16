Ukryty talent Justyny Steczkowskiej? "Byście byli zdziwieni"

Justyna Steczkowska ma stale ręce pełne roboty. Piosenkarka nie tylko wciąż przygotowuje nowe utwory, gra koncerty i współpracuje z innymi artystami, ale także często pojawia się w różnych mediach i zaskakuje opinię publiczną. Ostatnio nawet wcieliła się w rolę sprzedawczyni na lokalnym bazarze. Przy okazji zdradziła, czym zajmowała się w przeszłości i jakie ukryte zdolności posiada w domowym zaciszu.

Justyna Steczkowska jak zawodowa sprzedawczyni. Wybrała się na bazarek, ale szybko ją rozpoznano

Piosenkarka, która stale dzieli się swoim poczuciem humoru i dystansem, ostatnio wzięła udział w akcji "Wiosna" na antenie programu "Dzień Dobry TVN". Ukryta pod dużą czapką Justyna Steczkowska wybrała się na targ w Żyrardowie i sprzedawała warzywa! Jak skwitowała, nigdy wcześniej się tym nie zajmowała, ale klienci byli bardzo uprzejmi, a niektórzy z łatwością ją rozpoznali. W przeszłości jednak piosenkarka opowiadała o tym, jakie zajęcia podejmowała jako młoda dziewczyna, by dorobić w niełatwym, studenckim okresie.

Młoda artystka była kucharką i sprzedawała guziki. Wspomina też czasy PRL

Po ukończeniu szkoły średniej Justyna Steczkowska wyjechała z jedną z sióstr do Belgii, gdzie wspólnie pracowały w restauracyjnej kuchni. Początkująca artystka chciała odłożyć środki finansowe, by móc opłacić wymarzone studia muzyczne. Kiedy przeprowadziła się później do Trójmiasta, przez pewien czas pracowała na targowiskach. Sprzedawała tam... własnoręcznie malowane guziki. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Steczkowska wyjawiła, że również w dzieciństwie była zaradna i w realiach PRL-u spędzała długie godziny w kolejkach, by zaopatrzyć rodzinę w potrzebne artykuły.

"Jako dziecko byłam zaopatrzeniowcem rodziny w PRL-u i nieustannie stałam w tych kolejkach, bo mieliśmy kartki. Tata stwierdził, że sobie świetnie radzę, że jestem sprytna i że w tych kolejkach wystoję. Stałam, słuchałam sąsiadów, plotek okolicznych, odrabiałam lekcje, uczyłam się interwałów" - powiedziała.

22

Justyna Steczkowska i jej ukryty talent. Z tym znakomicie sobie radzi

Jak się okazuje, po latach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska może się też pochwalić mocnymi stronami jako gospodyni domowa. Mimo wielu zawodowych obowiązków i dopiętych zawsze na ostatni guzik scenicznych popisów - artystka podkreśla, że dba o porządek we własnych czterech ścianach i świetnie sobie radzi ze sprzątaniem.

"W domu sprzątam. Jakbyście mieli kolejny program "Czego nie robiła Justyna Steczkowska?", to byście państwo byli zadziwieni, jak ja potrafię zajefajnie sprzątać. Jak ja coś posprzątam, to jest naprawdę posprzątane" - skwitowała dla "Dzień Dobry TVN".

Sonda Jaka jest twoja ulubiona piosenka Justyny Steczkowskiej? "Sama" "Dziewczyna Szamana" "Grawitacja" "Oko za oko, słowo za słowo" "Za karę" "Wracam do domu" "Witch Tarohoro" "Gaja"