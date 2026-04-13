Justyna Steczkowska z korkiem w buzi mówi do fanów. Tak ćwiczy przed koncertem

Justyna Steczkowska z korkiem w buzi

Justyna Steczkowska zaskoczyła fanów na Instagramie. Gwiazda postanowiła im pokazać, jak przygotowuje się do nadchodzących koncertów "Steczkowska Demarczyk". Gwiazda wyznała, że repertuar jest tak wymagający, że musi ćwiczyć więcej niż zwykle. Jedną z najważniejszych rzeczy jest dobra dykcja, dlatego też wykonuja specjalne ćwiczenia. Jedno z nich to mówienie z korkiem w buzi. Tak też zwróciła się do fanów. Choć nie udało nam się zrozumieć, co mówiła na początku relacji, później wyjaśniła, dlaczego mówiła do odbiorców właśnie w taki sposób.

Kochani, tak ćwiczę już od tygodni. Z korkiem. [...] Nawet w samochodzie muszę ćwiczyć. To jest tak trudny materiał... Ale koncert będzie super. To wam mogę obiecać - mówiła na Instagramie Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska wymaga od siebie za dużo. Gwiazda pracuje na okrągło

Justyna Steczkowska z repertuarem Ewy Demarczyk

Justyna Steczkowska intensywnie przygotowuje się do koncertów zatytułowanych "Steczkowska Demarczyk". Wcześniej wydała płytę o takiej samej nazwie. Była reprezentantka Polski na Eurowizji wykona utwory legendarnej artystki. Koncerty odbędą się na początku 13 kwietnia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wydarzenie okazało się dużym sukcesem, ponieważ wszystkie bilety zostały sprzedane.

Czasem brakuje słów, a dziś właśnie tak jest. Wszystkie bilety na koncert "Steczkowska Demarczyk" na godzinę 19:30 zostały wyprzedane. Dziękuję Wam! Za zaufanie. Za obecność. Za to, że chcecie iść ze mną w tę podróż - nie tylko muzyczną, ale też emocjonalną, głęboką i prawdziwą. To spotkanie z wrażliwością, z historią, z kobiecą siłą - mówiła na Instagramie wdzięczna Justyna Steczkowska.