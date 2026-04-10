Justyna Steczkowska idzie po marchewkę. W bikini i futerku!

Zawsze perfekcyjny wizerunek Justyny Steczkowskiej

Obecna na scenie od ponad trzech dekad Justyna Steczkowska wciąż zachwyca młodzieńczym wyglądem, stając się prawdziwym fenomenem rodzimego show-biznesu. 53-letnia artystka doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego statusu i opinii gwiazdy, która dba o prezencję niezależnie od okoliczności. Perfekcyjny styl wokalistki to temat powszechnie znany w branży.

Podczas niedawnej sesji zdjęciowej, w której artystka pozowała w strojach kąpielowych, Steczkowska postanowiła odnieść się do tych opinii. W pewnej chwili niespodziewanie ogłosiła, że wybiera się po zakupy do warzywniaka.

Wokalistka w bikini na planie zdjęciowym. Żartuje o zakupach

Kulisy powstawania kampanii dla marki Gatta trafiły na InstaStory wokalistki. Na udostępnionych nagraniach można było zobaczyć gwiazdę prezentującą się w czarnym biustonoszu, wzorzystym kostiumie jednoczęściowym oraz żółtym bikini. Panująca na planie luźna atmosfera sprzyjała żartom. Na jednym z opublikowanych filmów widać uśmiechniętą piosenkarkę, która przechadza się w skąpym stroju na niebotycznie wysokich obcasach, osłonięta jedynie sporym szalem. W pewnym momencie zarzuciła na siebie krótkie futerko i rzuciła żartem, że musi wyskoczyć po marchewkę do rosołu, ponieważ zapasy właśnie się wyczerpały.

Kto idzie ze mną do warzywniaka? - napisała.

Cała sytuacja nabrała komicznego charakteru, ponieważ wokalistka w niczym nie przypominała osoby planującej codzienne sprawunki. Skąpy ubiór, starannie ułożona fryzura i mocny, sceniczny makijaż mocno kontrastowały z wizją osiedlowych zakupów. Internauci błyskawicznie zareagowali na humorystyczny wpis swojej idolki.

"Oczywiście, że my", "Ja chcę", "Icon", "Z tobą na koniec świata" - pisali.