"Twoja twarz brzmi znajomo" - metamorfozy 9.10.2026. W kogo uczestnicy wcielą się w kolejnym odcinku? Wynik losowania

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zachwyca publiczność

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciąga ogromne grono widzów. Nie powinno to dziwić, ponieważ każdy kolejny odcinek to wielkie muzyczne widowisko. W tym sezonie także nie brakuje emocji. Biorą w nim udział Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska, Marcin Miller, Bryska, Ida Nowakowska i Maria Sadowska. To oni przechodzą niebywałe metamorfozy. Pierwsze odcinki już za nami. Przed nami kolejna emocjonująca gala, która zostanie wyemitowana w piątek, 9 października 2026. W kogo wcielą się gwiazdy? Sprawdź, jak prezentuje się lista zapowiedzianych metamorfoz.

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Maria Sadowska w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeżyła przygodę życia. Teraz planuje współprace z innymi uczestnikami!

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"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2026" - w kogo wcielą się uczestnicy 9 października?

Na koniec odcinka odbyło się losowanie gwiazd, w które uczestnicy będą musieli wcielić się w kolejnym tygodniu. Tym samym wiemy już, jakie metamorfozy zobaczymy 9.10.2026. Oto one:

Ula Milewska jako Kate Bush ,

, Rafał Brzozowski jako Katarzyna Nosowska ,

, Ida Nowakowska jako Barry Gibb z Bee Gees ,

, Marcin Maciejczak jako Harry Styles ,

, Maria Sadowska jako Katy Perry ,

, Marcin Miller, jako Tom Jones.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2026" - kiedy i gdzie oglądać?

Kiedy oglądać nowy sezon Twoja twarz brzmi znajomo? Premierowe odcinki 23. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" są pokazywane w każdy piątek o godzinie 19:55 na antenie głównego kanału Polsatu. Show dostępne jest też online w Polsat Box Go. Ci, którzy nie oglądali premierowej emisji, a nie mają platformy VOD, nie muszą się martwić. Telewizyjne powtórki są pokazywane w niedziele o godzinie 14:15 w Polsacie.