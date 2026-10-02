"Twoja twarz brzmi znajomo" - metamorfozy 9.10.2026. W kogo uczestnicy wcielą się w kolejnym odcinku? Wynik losowania

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"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zachwyca publiczność
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciąga ogromne grono widzów. Nie powinno to dziwić, ponieważ każdy kolejny odcinek to wielkie muzyczne widowisko. W tym sezonie także nie brakuje emocji. Biorą w nim udział Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska, Marcin Miller, Bryska, Ida Nowakowska i Maria Sadowska. To oni przechodzą niebywałe metamorfozy. Pierwsze odcinki już za nami. Przed nami kolejna emocjonująca gala, która zostanie wyemitowana w piątek, 9 października 2026. W kogo wcielą się gwiazdy? Sprawdź, jak prezentuje się lista zapowiedzianych metamorfoz.
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"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2026" - w kogo wcielą się uczestnicy 9 października?
Na koniec odcinka odbyło się losowanie gwiazd, w które uczestnicy będą musieli wcielić się w kolejnym tygodniu. Tym samym wiemy już, jakie metamorfozy zobaczymy 9.10.2026. Oto one:
- Ula Milewska jako Kate Bush,
- Rafał Brzozowski jako Katarzyna Nosowska,
- Ida Nowakowska jako Barry Gibb z Bee Gees,
- Marcin Maciejczak jako Harry Styles,
- Maria Sadowska jako Katy Perry,
- Marcin Miller, jako Tom Jones.
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2026" - kiedy i gdzie oglądać?
Kiedy oglądać nowy sezon Twoja twarz brzmi znajomo? Premierowe odcinki 23. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" są pokazywane w każdy piątek o godzinie 19:55 na antenie głównego kanału Polsatu. Show dostępne jest też online w Polsat Box Go. Ci, którzy nie oglądali premierowej emisji, a nie mają platformy VOD, nie muszą się martwić. Telewizyjne powtórki są pokazywane w niedziele o godzinie 14:15 w Polsacie.