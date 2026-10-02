"Twoja twarz brzmi znajomo" - metamorfozy 9.10.2026. W kogo uczestnicy wcielą się w kolejnym odcinku? Wynik losowania

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-02 22:00

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" po wielu latach emisji nadal przyciąga wielkie grono odbiorców. Nie inaczej jest w tym roku. Tegoroczna edycja programu zachwyca widzów i internautów. Ostatni odcinek wygrał Marcin Miller, która wcielił się w Felicjana Andrzejczaka. Jakie metamorfozy czekają nas w następnym wydaniu show? Będzie ciekawie!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zachwyca publiczność

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciąga ogromne grono widzów. Nie powinno to dziwić, ponieważ każdy kolejny odcinek to wielkie muzyczne widowisko. W tym sezonie także nie brakuje emocji. Biorą w nim udział Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska, Marcin Miller, Bryska, Ida Nowakowska i Maria Sadowska. To oni przechodzą niebywałe metamorfozy. Pierwsze odcinki już za nami. Przed nami kolejna emocjonująca gala, która zostanie wyemitowana w piątek, 9 października 2026. W kogo wcielą się gwiazdy? Sprawdź, jak prezentuje się lista zapowiedzianych metamorfoz.

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Maria Sadowska w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeżyła przygodę życia. Teraz planuje współprace z innymi uczestnikami!
Twoja twarz brzmi znajomo
Galeria zdjęć 90

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2026" - w kogo wcielą się uczestnicy 9 października?

Na koniec odcinka odbyło się losowanie gwiazd, w które uczestnicy będą musieli wcielić się w kolejnym tygodniu. Tym samym wiemy już, jakie metamorfozy zobaczymy 9.10.2026. Oto one:

  • Ula Milewska jako Kate Bush,
  • Rafał Brzozowski jako Katarzyna Nosowska,
  • Ida Nowakowska jako Barry Gibb z Bee Gees,
  • Marcin Maciejczak jako Harry Styles,
  • Maria Sadowska jako Katy Perry,
  • Marcin Miller, jako Tom Jones.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2026" - kiedy i gdzie oglądać?

Kiedy oglądać nowy sezon Twoja twarz brzmi znajomo? Premierowe odcinki 23. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" są pokazywane w każdy piątek o godzinie 19:55 na antenie głównego kanału Polsatu. Show dostępne jest też online w Polsat Box Go. Ci, którzy nie oglądali premierowej emisji, a nie mają platformy VOD, nie muszą się martwić. Telewizyjne powtórki są pokazywane w niedziele o godzinie 14:15 w Polsacie.

ROLKI

Polsat
Twoja Twarz Brzmi Znajomo!
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