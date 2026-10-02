Rekord w finale "The Floor"! Roznerski krótko: "co to były za emocje"

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-02 20:25

Za nami finał kolejnego, ósmego już sezonu programu "The Floor". Zwycięzca popularnego show TVN zgarnął rekordową wygraną! Po emisji głos zabrał nie tylko prowadzący Mikołaj Roznerski, ale też sam szczęśliwiec, który wrócił do domu z historyczną kwotą. Wcześniej brał też udział w innym programie stacji.

Uśmiechnięty Mikołaj Roznerski na tle logotypów programu The Floor. O rekordowym finale przeczytasz na Eska.
Autor: AKPA

Kto wygrał ósmy sezon "The Floor"? Za nami kolejny finał popularnego programu, który zakończył się rekordowo wysoką nagrodą. Po emocjonującym odcinku nie zabrakło komentarzy innych uczestników, prowadzącego i samego zwycięzcy.

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Zwycięzcą ósmej edycji "The Floor" w TVN został steward z Łazisk Górnych, Piotrek. Chłopak pokonał czworo pozostałych finalistów i zakończył walkę o wygraną w popularnym show z rekordowym wynikiem 155 tysięcy złotych. W ciągu kolejnych odcinków rozgrywki nie zabrakło zwrotów akcji, a przyszłemu zwycięzcy przyszło się zmierzyć z takimi kategoriami, jak "bogowie egipscy" czy "FC Barcelona". Ostatni, finałowy pojedynek odbył się w kategorii "mieszkańcy świata". Wrażenia nie ukrywa też prowadzący program.

- Bravoooo 🔥🔥co to były za emocje 🔥💪🥹 - napisał Mikołaj Roznerski na Instagramie.

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Zwycięzca zabrał głos: "nadal nie mogę uwierzyć"

Po emisji finału "The Floor" sam Piotrek postanowił opowiedzieć o przygodzie z programem w mediach społecznościowych. Jak napisał na Instagramie, sam udział w show zmienił wiele w jego życiu.

- Od nagrań minęły już cztery miesiące, a ja nadal nie mogę uwierzyć, że ten piękny sen stał się rzeczywistością. Gra od pierwszego odcinka, rekord sześciu wygranych odcinków, pierwsze w historii programu zamrożenie, 155 000 złotych. Wygrany program telewizyjny. Rozumiecie to? Ja nie do końca. Absurd - czytamy.

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Jak możemy się dowiedzieć z sieci, do chłopaka w końcu uśmiechnęło się szczęście. Wcześniej wziął udział w "Milionerach" (obecnie emitowanych przez Polsat), gdzie nie udało mu się sięgnąć po główną wygraną. Aktualnie rusza kolejna edycja "The Floor" - od 5 października pokazywany będzie specjalny sezon VIP z celebrytami i influencerami.

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