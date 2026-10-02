Rekord w finale "The Floor"! Roznerski krótko: "co to były za emocje"

Kto wygrał ósmy sezon "The Floor"? Za nami kolejny finał popularnego programu, który zakończył się rekordowo wysoką nagrodą. Po emocjonującym odcinku nie zabrakło komentarzy innych uczestników, prowadzącego i samego zwycięzcy.

"The Floor" z rekordowym wynikiem. Mikołaj Roznerski nie kryje wrażenia

Zwycięzcą ósmej edycji "The Floor" w TVN został steward z Łazisk Górnych, Piotrek. Chłopak pokonał czworo pozostałych finalistów i zakończył walkę o wygraną w popularnym show z rekordowym wynikiem 155 tysięcy złotych. W ciągu kolejnych odcinków rozgrywki nie zabrakło zwrotów akcji, a przyszłemu zwycięzcy przyszło się zmierzyć z takimi kategoriami, jak "bogowie egipscy" czy "FC Barcelona". Ostatni, finałowy pojedynek odbył się w kategorii "mieszkańcy świata". Wrażenia nie ukrywa też prowadzący program.

- Bravoooo 🔥🔥co to były za emocje 🔥💪🥹 - napisał Mikołaj Roznerski na Instagramie.

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Zwycięzca zabrał głos: "nadal nie mogę uwierzyć"

Po emisji finału "The Floor" sam Piotrek postanowił opowiedzieć o przygodzie z programem w mediach społecznościowych. Jak napisał na Instagramie, sam udział w show zmienił wiele w jego życiu.

- Od nagrań minęły już cztery miesiące, a ja nadal nie mogę uwierzyć, że ten piękny sen stał się rzeczywistością. Gra od pierwszego odcinka, rekord sześciu wygranych odcinków, pierwsze w historii programu zamrożenie, 155 000 złotych. Wygrany program telewizyjny. Rozumiecie to? Ja nie do końca. Absurd - czytamy.

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Jak możemy się dowiedzieć z sieci, do chłopaka w końcu uśmiechnęło się szczęście. Wcześniej wziął udział w "Milionerach" (obecnie emitowanych przez Polsat), gdzie nie udało mu się sięgnąć po główną wygraną. Aktualnie rusza kolejna edycja "The Floor" - od 5 października pokazywany będzie specjalny sezon VIP z celebrytami i influencerami.

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