Żużlowe mistrzostwa Europy z medalem dla Polski. Kto stanął na najwyższym stopniu podium?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-02 20:45

Zakończyły się żużlowe mistrzostwa Europy, w których świetnie zaprezentowali się Biało-Czerwoni. Maciej Janowski wygrał zawody w Pardubicach i ostatecznie żużlowe mistrzostwa Europy zakończył ze srebrnym medalem. Złoto powędrowało do Leona Madsena, a brąz wywalczył Kacper Woryna. Sprawdź, jak przebiegała decydująca walka.

Zbliżenie na tylne koło motocykla żużlowego sypiącego nawierzchnią na wirażu. O medalach Polaków na ME czytaj w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zbliżenie na motocykl żużlowy pokonujący wiraż, spod którego kół pryska ciemna ziemia na torze.

Decydujące starcie o medale mistrzostw Europy

Przed finałowym turniejem w Czechach walka o tytuł była niezwykle zacięta. Kacper Woryna i Leon Madsen mieli po 34 punkty w klasyfikacji generalnej. Tylko jedno oczko tracili do nich Maciej Janowski oraz Michael Jepsen Jensen, a na piątym miejscu znajdował się broniący tytułu Patryk Dudek. Tegoroczne zawody o miano najlepszego na Starym Kontynencie odbywały się w Zielonej Górze, niemieckim Guestrow, Rzeszowie i ostatecznie w czeskich Pardubicach.

Faza zasadnicza zawodów składała się z dwudziestu wyścigów, z których dwóch najlepszych zawodników awansowało bezpośrednio do finału. Żużlowcy z miejsc od trzeciego do szóstego rywalizowali w tak zwanym biegu ostatniej szansy. Inauguracyjny wyścig turnieju w Pardubicach przyniósł sporo nerwów i musiał być dwukrotnie powtarzany z powodu nierównego startu. Kiedy ostatecznie udało się rozpocząć rywalizację zgodnie z przepisami, najszybszy na mecie zameldował się Maciej Janowski.

Kto wywalczył awans do przyszłorocznych zmagań?

W biegu ostatniej szansy wystąpiło dwóch Polaków, ale wyścig musiał zostać przerwany z powodu niebezpiecznej sytuacji. Przemysław Pawlicki upadł na tor, co wymusiło pojawienie się karetki, a sam zawodnik został wykluczony z powtórki. Ostatecznie do finału awansowali Maciej Janowski oraz Czech Jan Kvech. Tam czekali już na nich Duńczycy, Leon Madsen i Mikkel Michelsen, którzy wywalczyli bezpośredni awans dzięki znakomitej postawie w fazie zasadniczej turnieju.

Finałowy wyścig padł łupem Macieja Janowskiego, co zapewniło mu tytuł wicemistrza w całym tegorocznym cyklu. Trzecie miejsce w decydującym biegu zajął Leon Madsen, a zdobyty punkt zagwarantował mu złoty medal i mistrzostwo Europy. Prawo startu w rywalizacji w 2027 roku wywalczyła czołowa szóstka zakończonego w piątek sezonu. Oprócz medalistów kwalifikację uzyskali Michael Jepsen Jensen, Mikkel Michelsen oraz Patryk Dudek, który w wyścigu barażowym wyprzedził Jana Kvecha.

ROLKI