Hailey Bieber uciekła od Justina i ruszyła na miasto z Tate McRae. Tak próbowała się ukryć [ZDJĘCIA]

Hailey Bieber na Paris Fashion Week

Hailey Bieber znana jest przede wszystkim jako żona Justina Biebera, jednak od lat stara się budować własną markę i udowadniać, że nie chce być postrzegana wyłącznie przez pryzmat sławnego męża. Celebrytka aktywnie działa w mediach społecznościowych, rozwija swoją karierę i chętnie angażuje się w projekty związane z modą oraz urodą. Taka aktywność wymaga jednak czasem poświęceń. Tym razem Hailey opuściła Stany Zjednoczone i udała się do Paryża. Powód był oczywisty – w stolicy Francji odbywa się prestiżowy Fashion Week, podczas którego pojawiają się największe nazwiska świata mody. Hailey, od lat uchodząca za jedną z popularnych ikon stylu, również nie mogła przegapić takiego wydarzenia. Tym bardziej zaskakujące było to, że podczas pobytu w Paryżu próbowała zachować anonimowość i nie rzucać się zbytnio w oczy.

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Hailey Bieber na wieczornym spotkaniu z Tate McRae

Hailey Bieber na kilka dni opuściła swojego męża, Justina Biebera, ale nie mogła narzekać na brak towarzystwa. Na paryskim Fashion Weeku pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd. 1 września ukochana Justina wybrała się na wieczorną kolację z popularną piosenkarką Tate McRae. Panie szybko zwróciły na siebie uwagę fotoreporterów, którzy uwiecznili ich wspólne wyjście. Tate postawiła na odważniejszą stylizację – miała na sobie prześwitującą czarną bluzkę oraz skórzaną spódnicę podkreślającą jej sylwetkę. Hailey zdecydowała się natomiast na znacznie bardziej dyskretny zestaw. Jeansy, czarna kurtka z futerkiem, czapka z daszkiem i ciemne okulary sprawiły, że celebrytka wyglądała tak, jakby zależało jej na pozostaniu niezauważoną. Tate próbowała przyciągnąć uwagę i znaleźć się w centrum zainteresowania, ale obiektywy fotoreporterów i tak częściej kierowały się w stronę Hailey.

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