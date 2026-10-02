Ewa Farna to wyjątkowa ikona popu. Drugiej takiej kariery w Polsce nie ma

Od 1 października dostępne jest czwarte wydanie magazynu ESKA Story. Bohaterką wydania została influencerka Andziaks, ale przeczytać można też m.in. recenzje, porady, zapowiedź nadchodzącej Eurowizji Junior i stałe cykle - "bez filtra" i "ikony popu".

Ewa Farna ikoną popu w ESKA Story

Październikową ikoną popu została Ewa Farna. Wokalistka jest obecna na rynku muzycznym od dwóch dekad - pamiętamy ją od czasów, gdy była rockową nastolatką, przez serię popowych hitów, aż po dziś, gdy nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiki. Co ją wyróżnia? Niewątpliwie pochodzenie i dzielenie życia pomiędzy Polskę a Czechy stawia ją w wyjątkowym położeniu.

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Wyjątkowa kariera wyjątkowej gwiazdy

Jako Polka urodzona w Czechach, Ewa Farna od zawsze jest związana jednocześnie z dwoma krajami. W obu przetarła szlaki artystom zaczynającym karierę w bardzo młodym wieku, a dziś może się poszczycić obszerną listą sukcesów.

Po fali zjawiskowych debiutów wokalistek o mocniejszym repertuarze w latach 90. – takich jak Bartosiewicz, Chylińska, Kowalska czy Nosowska – w końcu po pewnej przerwie Polska doczekała się pop-rockowej gwiazdy kolejnego pokolenia, urodzonej już po 1989 roku. Farna potwierdziła to swoim kolejnym albumem. Jeszcze bardziej zadziorna „Ewakuacja”, wraz z tytułowym singlem, szturmem podbiła polski rynek muzyczny i zamknęła usta krytykom wróżącym szesnastolatce bycie „gwiazdą jednego przeboju”.

Dziś bilety na występy Farnej rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Niby to w Czechach na jej show przyszło ponad sto tysięcy osób, ale z ogromnym zainteresowaniem spotkał się także jubileusz dwudziestolecia kariery na stołecznym Torwarze. Po ogłoszeniu koncertu, który odbędzie się w kwietniu 2027 roku, wszystkie bilety zniknęły w ciągu kilku godzin

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