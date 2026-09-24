To najlepszy teledysk w karierze Marcina Maciejczaka! Mamy zakulisowe zdjęcia

Marcin Maciejczak ani na moment nie zwalnia tempa. Piosenkarza możemy podziwiać aktualnie w kultowym show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a jego metamorfozy wywołują jak na razie największe zamieszanie w mediach społecznościowych. Maciejczak jako Kora dosłownie rozbił bank, a Damiano David poniósł się nawet za granicą. "TTBZ" to nie jedyny projekt, nad którym obecnie pracuje 20-letni wokalistka.

Nowa płyta Marcina Maciejczaka

Już tylko dni dzielą nas od premiery nowej płyty Marcina Maciejczaka "Piosenki o miłości: nieopowiedziane historie". Artysta stopniowo podgrzewa atmosferę, dzieląc się z fanami kolejnymi singlami zapowiadającymi wydawnictwo. Teraz przyszedł czas na "To nie koniec". Do piosenki powstał wysokobudżetowy, zrealizowany z hollywoodzkim rozmachem teledysk, w którym Maciejczak daje z siebie wszystko także jako tancerz, ani na krok nie ustępując profesjonalistom.

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Marcin Maciejczak - nowy teledysk

Marcin Maciejczak wchodzi w nową erę tanecznym krokiem - i to dosłownie. Artysta postanowił pójść za ciosem i do kawałka "To nie koniec" zrealizować klip, jakiego nie powstydziłyby się globalne gwiazdy muzyki pop. Wokalista czerpie z ikon popkultury, nie zatracając ani na moment siebie.

Marcin Maciejczak - koncerty 2026

Wideo do "To nie koniec" to efekt współpracy Marcina z choreografem Alkiem Palinskim, który na co dzień pracuje w Stanach Zjednoczonych. Palinski ma na swoim koncie współprace z wielkimi gwiazdami, tj. Celine Dion, Karol G czy Jessie J. Plan zdjęciowy odbywał się z kolei w jednym z największych studiów filmowych ATM. Wokaliście partnerowało prawie 30 tancerzy z Polski, Włoch i Holandii.

I jak mówi tytuł - to nie koniec! Maciejczak na jesień zapowiedział też trasę koncertową po Polsce, podczas której - jak widzimy - nie tylko zaśpiewa, ale i zatańczy.

12.11 - Katowice

13.11 - Lublin

22.11 - Poznań