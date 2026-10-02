PGE Budowlani Łódź rozbijają Netland MKS Kalisz. Bolesna lekcja dla gospodyń

Zdecydowana dominacja łodzianek

Spotkanie rozgrywane w ramach ekstraklasy siatkarek zakończyło się wyraźnym triumfem ekipy PGE Budowlani Łódź. Przyjezdne pokonały Netland MKS Kalisz 3:0. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:7 dla zespołu z Łodzi, co od razu ustawiło przebieg meczu.

W drugiej odsłonie gospodynie zdołały ugrać 17 punktów, jednak to wciąż było za mało, by zagrozić dobrze dysponowanym rywalkom. Trzecia, decydująca partia zakończyła się rezultatem 25:12, przypieczętowując gładkie zwycięstwo drużyny gości.

Jakie składy zaprezentowały obie drużyny?

Trenerzy obu zespołów desygnowali do gry swoje czołowe zawodniczki. W barwach Netland MKS Kalisz na parkiecie pojawiły się między innymi Jaidyn Blanchfield oraz Sonia Kubacka. Rolę libero pełniła Anna Bodasińska, a w trakcie meczu szansę dostały także zawodniczki rezerwowe, takie jak Zuzanna Kuligowska i Koleta Łyszkiewicz.

Zwycięska drużyna PGE Budowlani Łódź zagrała z Martyną Grajber-Nowakowską oraz Katarzyną Wenerską w składzie. Dobrą dyspozycję zaprezentowała cała wyjściowa szóstka łodzianek, wspierana przez Justynę Łysiak na pozycji libero, co pozwoliło na szybkie zakończenie spotkania.