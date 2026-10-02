Jan Urban tasuje składem na mecz z Rumunią. Zmiany w polskiej kadrze!

Reprezentacja Polski mierzy się dzisiaj, 2 października, z kadrą Rumunii w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA.

Opublikowano już oficjalne zestawienia obu zespołów na to spotkanie.

Jan Urban zdecydował się na kolejne modyfikacje w pierwszym składzie Polaków.

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Początek rywalizacji w dywizji B nie przyniósł polskiej kadrze spodziewanych sukcesów. Polacy zdobyli dotychczas tylko jedno oczko za remis 0:0 na własnym terenie z Bośnią i Hercegowiną. Następnie przyszła porażka w starciu ze Szwecją (1:3), co przy jednoczesnej wygranej Bośniaków nad Rumunią spowodowało spadek reprezentacji na trzecią pozycję w grupie. Triumf w dzisiejszym meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie jest konieczny, aby podopieczni Urbana mogli liczyć się w walce o czołowe lokaty. Szkoleniowiec, którego przyszłość w drużynie narodowej stoi pod znakiem zapytania, jest świadomy powagi sytuacji.

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- Porażka z Rumunią na pewno do takich decyzji przybliży moją zmianę. Natomiast, jeśli mam myśleć tylko w taki sposób, to nie koncentruję się na tym, co trzeba. A ja chcę przygotować zespół jak najlepiej - wiemy, że wygrana pozwoli nam wrócić do gry - mówił Urban na przedmeczowej konferencji zapytany wprost, czy gra o posadę.

Szkoleniowiec polskiej drużyny zdecydował się na roszady w składzie przed dzisiejszym, istotnym pojedynkiem, zmieniając ustawienie z poprzedniego starcia ze Szwecją. Zauważalna różnica to powrót do czwórki w linii obrony, w której na środku zagrają Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a boki zajmą Przemysław Frankowski oraz Matty Cash. Selekcjoner zdecydował się także na ofensywne ustawienie z dwoma snajperami: Robertem Lewandowskim i Karolem Świderskim.

Zestawienie Biało-Czerwonych: Marcin Bułka na bramce; w obronie Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski; w linii pomocy Sebastian Szymański, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski; atak tworzą Robert Lewandowski oraz Karol Świderski.

Marcin Bułka na bramce; w obronie Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski; w linii pomocy Sebastian Szymański, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski; atak tworzą Robert Lewandowski oraz Karol Świderski. Skład Rumunii: O. Hindrich - A. Ratiu, R. Dragusin, V. Ghita, N. Bancu - T. Baluta, V. Mihaila, R. Marin - D. Man, D. Birligea, I. Hagi

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