Tysiące fanów wspierało Polskę w meczu z Rumunią. Poszukaj się na zdjęciach!

Na trybunach PGE Narodowego zasiadły tysiące kibiców, wspierających polską reprezentację w ważnym starciu Ligi Narodów.

W obliczu medialnych nacisków na trenera i trudnego momentu zespołu, głośny doping fanów odegrał kluczową rolę w walce o dobry wynik.

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Doping dla polskiej reprezentacji mimo problemów

Na długo przed rozpoczęciem spotkania okolice obiektu były pełne kibiców. Fani wyposażeni w szaliki, flagi oraz narodowe barwy budowali wyjątkową atmosferę prawdziwego piłkarskiego widowiska. Na trybunach zasiadły rodziny, znajomi i zagorzali zwolennicy kadry narodowej, udowadniając wierność zespołowi bez względu na okoliczności. Pomimo słabszej formy Polaków w poprzednich starciach, kibice zaprezentowali ogromną solidarność, głośno zachęcając piłkarzy do walki o cenne punkty.

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Jan Urban walczył o utrzymanie posady w meczu z Rumunią?

Piątkowy mecz z Rumunami był dla Polaków spotkaniem o przysłowiowe wszystko. Zdobycie raptem jednego punktu w dwóch początkowych kolejkach Ligi Narodów sprawiło, że wygrana stała się niezbędna do zachowania szans na powrót do najwyższej dywizji. Napięcie rosło przez medialne dyskusje dotyczące przyszłości Jana Urbana na stanowisku selekcjonera, jako że kadra pod jego wodzą nie wygrała od pięciu spotkań. Szkoleniowiec próbował uspokajać nastroje.

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- Nie czuję, że gram o posadę, choć porażka na pewno przybliżyłaby decyzję, żeby mnie zmienić. Mamy jednak świadomość, że zwycięstwo pozwoli nam wrócić do gry

W tych skomplikowanych okolicznościach obecność i głośny śpiew fanów stanowiły ogromną wartość. Entuzjazm płynący z trybun miał pomóc polskim zawodnikom w przełamaniu złej passy i odniesieniu tak bardzo wyczekiwanego zwycięstwa nad trudnym dla nas historycznie przeciwnikiem.

Galeria kibiców ze spotkania Polska - Rumunia

Przypomnijmy sobie ten wyjątkowy wieczór! Z myślą o sympatykach futbolu stworzyliśmy potężną galerię fotografii prosto ze stadionu PGE Narodowego. Sprawdź, w jaki sposób kibice budowali fantastyczną aurę i pomagali reprezentacji Polski podczas tego kluczowego starcia. Zobacz zdjęcia z wczorajszego meczu i spróbuj wypatrzeć siebie lub swoich bliskich wśród zgromadzonej publiczności!