Tragiczna śmierć Nikoli Węgłowskiej. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Zmarła 24-letnia córka Mariusza Węgłowskiego. Aktor przeżywa ogromną tragedię

Mariusz Węgłowski, mający obecnie 50 lat, karierę w świecie show-biznesu rozpoczął po odejściu ze służby w policji. Wcześniej służył jako antyterrorysta SPAP we Wrocławiu, posiadając stopień aspiranta sztabowego. Dzięki temu doświadczeniu często otrzymywał role stróżów prawa. W 2006 roku pojawił się w "Fali zbrodni", a od 2014 gra jedną z głównych ról w produkcji "Policjantki i policjanci". Widzowie mogli również podziwiać jego umiejętności taneczne w dziewiątym sezonie programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Aktor stacji Polsat od blisko trzydziestu lat dzieli życie z ukochaną żoną. W minionym roku Mariusz Węgłowski wraz z Agnieszką Węgłowską obchodzili dwudziestą piątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Para miała tylko jedną córkę, Nikolę. W piątek, 8 maja, w mediach pojawiła się wstrząsająca informacja o śmierci 24-latki. Nikola Węgłowska odeszła 28 kwietnia. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 6 maja w miejscowości Kobierzyce niedaleko Wrocławia.

Mariusz Węgłowski zabiera głos po odejściu ukochanej córki

Zaledwie dwa dni przed tragedią Mariusz Węgłowski apelował do swoich fanów o wsparcie dla podopiecznych hospicjum dziecięcego. Nic nie zapowiadało nadchodzącego dramatu, który miał dotknąć jego najbliższych. Aktor zdecydował się na publiczny komentarz po upływie niemal miesiąca od śmierci córki. W serwisie Instagram zamieścił niezwykle wzruszający wpis.

Kochani.. 28.04.2026r odeszła nasza kochana córeczka Nikolcia. Nasz dotychczasowy świat w jednej chwili się zawalił. Nikolcia była miłością naszego życia. Serce pęka nam z bólu i po ludzku czujemy złość, bezradność i niesprawiedliwość, ale stwórca miał dla Nikolci inny plan - napisał.

We wpisie aktor wyraził również wdzięczność za wszelkie słowa wsparcia i zaapelował o modlitwę w intencji zmarłej.

Prokuratura bada okoliczności śmierci 24-letniej Nikoli Węgłowskiej

Według doniesień serwisu Pudelek, odpowiednie służby rozpoczęły dochodzenie mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i przebiegu zdarzeń, które doprowadziły do zgonu Nikoli Węgłowskiej. Postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Wrocław-Śródmieście. Prokurator Damian Pownuk w rozmowie z portalem Pudelek poinformował, że działania śledcze zostały zainicjowane z początkiem maja.

Sprawa badana jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, co stanowi rutynowe działanie w przypadkach, gdy okoliczności zgonu nie są w pełni jasne. Funkcjonariusze starają się zrekonstruować wydarzenia z ostatnich dni życia 24-latki. Obecnie trwa oczekiwanie na rezultaty specjalistycznych badań.

Aktualnie trwa oczekiwanie na sprawozdanie z sądowo lekarskich oględzin i sekcji zwłok Nikoli Węgłowskiej. Zlecono także badania toksykologiczne do Instytutu Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z.o.o. we Wrocławiu, jak też zwrócono się do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Wydział Chorób Wewnętrznych o nadesłanie pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłej - przekazał prokurator.

W nadchodzącym czasie planowane jest przesłuchanie członków rodziny i znajomych zmarłej. Ich zeznania mogą dostarczyć kluczowych informacji na temat życia prywatnego, kariery zawodowej oraz ewentualnych kłopotów zdrowotnych, z którymi mogła borykać się córka znanego aktora.

