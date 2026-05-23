French Open: Kto broni tytułu, a kto jest prawdziwą rekordzistką paryskich kortów?

Obecna obrończyni tytułu i historyczne rekordy

Amerykanka Coco Gauff staje przed wyzwaniem obrony tytułu podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju French Open. Jej rodaczka, Chris Evert, pozostaje niekwestionowaną rekordzistką pod względem liczby sukcesów odniesionych w paryskiej imprezie w grze pojedynczej kobiet, zdobywając siedem mistrzostw. Jej dominacja rozciągała się na ponad dekadę, co czyni ją prawdziwą ikoną tego turnieju.

Chris Evert swoje triumfy na kortach Rolanda Garrosa świętowała w latach 1974-75, 1979-80, 1983 oraz 1985-86. Te zwycięstwa ugruntowały jej pozycję jako jednej z najwybitniejszych tenisistek wszech czasów, a jej osiągnięcie w Paryżu do dziś pozostaje niepobite. Kolejne edycje French Open tylko potwierdzały jej niezwykły talent i konsekwencję na mączce.

Iga Świątek – polska duma French Open

Wśród legendarnych tenisistek, które odniosły sukcesy w French Open, znajduje się również Iga Świątek, zdobywczyni czterech tytułów. Polska zawodniczka pokazała swoją niezwykłą formę i umiejętności, triumfując w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. Jej seria zwycięstw świadczy o wyjątkowym przygotowaniu i dominacji na ceglanych kortach.

Cztery tytuły w tak krótkim czasie to imponujące osiągnięcie, które stawia Igę Świątek w gronie najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii French Open. Jej występy na paryskich kortach zawsze przyciągają uwagę kibiców z całego świata, a każde zwycięstwo jest potwierdzeniem jej statusu gwiazdy światowego tenisa. Wciąż jest to wynik, który może ulec zmianie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.