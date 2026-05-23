French Open i gigantyczna pula nagród. Ile zarobią najlepsi i kto najbardziej skorzysta na zmianach?

French Open: wzrost puli nagród

Wielkoszlemowy turniej French Open, rozgrywany na słynnych kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu, zaoferuje zawodnikom rekordową sumę nagród pieniężnych. Całkowita pula na obecną edycję imprezy to imponujące 61 723 000 euro. Ta kwota stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, co podkreśla rosnące znaczenie i wartość tego prestiżowego wydarzenia sportowego.

Odnotowany wzrost puli nagród przekracza pięć milionów euro w stosunku do edycji z 2023 roku. Taka dynamika wzrostu odzwierciedla ciągłe dążenie organizatorów do zwiększania atrakcyjności turnieju dla najlepszych tenisistów świata. Decyzje te mają na celu zapewnienie, że Roland Garros pozostaje jednym z najbardziej pożądanych i najlepiej wynagradzanych turniejów w kalendarzu ATP i WTA, przyciągając czołowych graczy z każdej strony globu.

Ile euro zarobią tenisiści w Paryżu?

Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, otrzymają w Paryżu po 2,8 miliona euro. Jest to suma o 250 tysięcy euro wyższa niż ta, którą zdobywali zwycięzcy ubiegłorocznej edycji turnieju. Ten znaczny wzrost nagrody dla mistrzów podkreśla rangę ich osiągnięcia i wysiłek włożony w zdobycie tytułu wielkoszlemowego.

Zwiększenie puli nagród odczują również tenisiści, którzy zakończą swoją przygodę z turniejem już w pierwszej rundzie. Każdy zawodnik, który odpadnie na tym etapie, otrzyma 87 tysięcy euro. Jest to wyraźna poprawa w stosunku do poprzedniego roku, kiedy za udział w pierwszej rundzie wypłacano 78 tysięcy euro, co świadczy o trosce organizatorów również o graczy znajdujących się niżej w rankingach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.