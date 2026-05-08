Mariusz Węgłowski stracił ukochane dziecko. 24-letnia córka aktora spoczęła na cmentarzu

Nie żyje Nikola Węgłowska. 24-letnia córka gwiazdora

Odejście własnego dziecka to dramatyczne doświadczenie. W piątek rano polskie portale obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci zaledwie 24-letniej córki Mariusza Węgłowskiego. Informację o zgonie Nikoli Węgłowskiej podał zakład pogrzebowy Witwiccy. Uroczystości żałobne młodej kobiety odbyły się w podwrocławskich Kobierzycach.

"Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia, a pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach - przekazano w nekrologu."

Rodzina zmarłej nie ujawniła dotąd żadnych szczegółów, dlatego bezpośrednia przyczyna zgonu 24-latki pozostaje nieznana. Do tej tragedii odniosła się w sieci agencja aktorska Studio ABM. Okazuje się, że Nikola Węgłowska przed laty próbowała pójść w ślady znanego ojca i brała udział w specjalnych castingach.

"Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka - napisano na stronie agencji."

Dla zmarłej praca przed kamerą stanowiła wyłącznie przelotny epizod. Wystąpiła jedynie w produkcji "Dlaczego ja?" i na tym poprzestała. Podczas dawnego przesłuchania zdradziła, że jej prawdziwą pasją jest sport, a w szczególności piłka ręczna, którą trenowała w zespole KPR Kobierzyce.

Mariusz Węgłowski w żałobie po śmierci córki

Zanim 50-letni Mariusz Węgłowski trafił na mały ekran, przez lata służył w oddziałach policji, a nawet w jednostkach specjalnych. Doświadczenie nabyte w służbie ułatwiło mu pracę aktorską. Widzowie pokochali go przede wszystkim za wyrazistą kreację Mikołaja Białacha w popularnym serialu "Policjantki i policjanci", gdzie gra już od 2014 roku.

Aktor nie zamyka się na jedną produkcję. Jego umiejętności można było podziwiać w kilku głośnych tytułach. Wystąpił m.in. w "Fali zbrodni", "Świętym", "Sprawiedliwych - Wydział Kryminalny" oraz dramacie "25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy".

Aktor wystąpił także w dziewiątym sezonie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie tańczył w parze z Kasią Vu Manh. Mimo poważnej kontuzji nogi, Węgłowski nie poddał się i swoim uporem wywalczył awans aż do ósmego odcinka tego tanecznego show.

