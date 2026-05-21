Mariusz Węgłowski przerywa milczenie po śmierci 24-letniej córki. Opublikował poruszający wpis

Tragedia w rodzinie Mariusza Węgłowskiego. Zmarła jego córka

Mariusz Węgłowski oraz jego bliscy mierzą się z ogromną stratą. W wieku zaledwie 24 lat zmarła córka gwiazdora, Nikola. Tragiczna wiadomość obiegła media 8 maja, krótko po tym, jak odbył się jej pogrzeb. Młodą kobietę pożegnano na cmentarzu komunalnym w rodzinnych Kobierzycach, na terenie województwa dolnośląskiego.

Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia, a pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach - przekazano w nekrologu.

Śmierć młodej kobiety została oficjalnie potwierdzona przez agencję aktorską Studio ABM. Okazuje się, że przed laty Nikola marzyła o karierze na ekranie i chciała pójść w ślady znanego ojca, lecz jej przygoda z aktorstwem nie trwała długo. Sam gwiazdor serialu "Policjantki i policjanci" z rzadka wypowiadał się o swoim życiu osobistym, ale kiedy już wspominał o córce, nie szczędził jej ciepłych słów. Aktor, znany również ze swojego zaangażowania w akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci, zaledwie dwa dni przed własnym dramatem zachęcał fanów do wsparcia hospicjum dziecięcego.

Zobacz również: Tłum gwiazd na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Muniek Staszczyk pożegnał artystkę wyjątkowym gestem

Wzruszające pożegnanie zmarłej córki przez Mariusza Węgłowskiego

Przez kilka tygodni rodzina Węgłowskich przeżywała żałobę w ciszy i nie komentowała doniesień medialnych. Dopiero w czwartkowe popołudnie aktor zdecydował się zamieścić osobisty wpis w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikował czarno-białą fotografię zmarłej Nikoli, opatrzoną bardzo osobistym i bolesnym wyznaniem.

Kochani.. 28.04.2026r odeszła nasza kochana córeczka Nikolcia. Nasz dotychczasowy świat w jednej chwili się zawalił. Nikolcia była miłością naszego życia. Serce pęka nam z bólu i po ludzku czujemy złość, bezradność i niesprawiedliwość ale stwórca miał dla Nikolci inny plan - napisał.

Pomimo rozdzierającego serce bólu, gwiazdor pokłada głęboką wiarę w to, że jego dziecko jest w miejscu pozbawionym cierpienia i że w przyszłości znów będą razem. Zwrócił się także z podziękowaniami do fanów i bliskich za niesłabnące wsparcie w tym wyjątkowo trudnym czasie, jednocześnie prosząc o modlitwę w intencji zmarłej.

Najważniejsze, że jest już w lepszym świecie.. spokojna, bezpieczna i szczęśliwa. Jedyne czego potrzebuje to modlitwa. Dziękujemy z całego serca wszystkim za wsparcie. Bez niego nie dalibyśmy rady. Nie mówimy żegnaj Nikolciu ale do zobaczenia kochana córeczko - dodał Mariusz Węgłowski.

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE