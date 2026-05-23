Doda rzuca wyzwanie Chodakowskiej i Lewandowskiej?! Organizuje własny obóz sportowy

Sportowa metamorfoza Dody. Co za ciało!

Dorota Rabczewska, znana szerzej jako Doda, od ponad dwudziestu lat utrzymuje się w czołówce polskiego show-biznesu. 41-letnia piosenkarka słynie nie tylko ze swojej muzyki, ale również z wywoływania licznych kontrowersji. Jej bezpośredni styl bycia sprawia, że artystka potrafi mocno polaryzować opinię publiczną. Jednocześnie może pochwalić się ogromną i lojalną rzeszą fanów, o czym świadczy chociażby jej profil na Instagramie, śledzony przez ponad 2,3 miliona użytkowników. To właśnie tam Doda chętnie dzieli się kulisami swojego życia prywatnego i zawodowego.

Na koncie instagramowym wokalistki nie brakuje zdjęć eksponujących jej imponującą muskulaturę. Artystka wkłada ogromny wysiłek w utrzymanie doskonałej formy i młodego wyglądu. Jej dieta jest bardzo restrykcyjna – Doda całkowicie wyeliminowała słodycze, żywność typu fast food, rośliny strączkowe, a także zrezygnowała z picia alkoholu i napojów gazowanych.

Od kilku miesięcy podwyższyłam kaloryczność każdego dnia o 400 kcal w produktach białkowych. Codziennie jem trzy jajka i na zmianę steka albo rybę. I mimo że trenuję troszkę mniej, to o dziwo forma jest jeszcze lepsza. Potwierdza się zatem fakt, że kobieta po czterdziestce musi jeść więcej białka dla lepszego samopoczucia i kondycji mięśni - wyznała niedawno na Instagramie.

Jednak rygorystyczne żywienie to tylko jeden element jej sukcesu. Doda regularnie wylewa siódme poty na treningach, by utrzymać perfekcyjnie płaski, umięśniony brzuch i wyrzeźbione nogi. Aktywność fizyczna towarzyszy jej co najmniej dwa do trzech razy w tygodniu. Wokalistka skupia się przede wszystkim na treningu siłowym, a w minionym roku urozmaiciła swoje ćwiczenia o pilates.

Doda pręży umięśnione ciało i zaprasza na własny camp

Przemiana sylwetki Dody stanowi motywację dla wielu jej obserwatorów. Prawdopodobnie to właśnie zainspirowało artystkę do stworzenia własnego projektu pod nazwą Doda Mega Camp. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, będzie to tygodniowy wyjazd dedykowany osobom pragnącym poprawić zarówno formę fizyczną, jak i kondycję mentalną. Uczestnicy obozu, oprócz intensywnych ćwiczeń, będą mieli okazję uczestniczyć w specjalnych warsztatach oraz zrelaksować się w bardzo luksusowych warunkach.

Tylko i wyłącznie dla ludzi uprawiających sport. To nie jest zwykły obóz fitness. To transformacja - uprzedza Doda. Podczas campu wzmocnisz ciało dzięki treningom z topowymi trenerami, uporządkujesz głowę i emocje wzmocnisz swój mental. [...] doświadczysz praktyk uspokajających oraz treningów oddechowych, poznasz osoby, które (tak jak Ty) chcą więcej - wylicza.

Swoje ogłoszenie piosenkarka uzupełniła galerią fotografii, na których dumnie prezentuje wyrzeźbione ciało w bardzo odważnych, skąpych strojach.

Podobne obozy sportowe to domena najpopularniejszych polskich instruktorek fitness – 44-letniej Ewy Chodakowskiej i 37-letniej Anny Lewandowskiej. Ich wyjazdy przyciągają tłumy chętnych, w tym wiele postaci z polskiego świata rozrywki, mimo że udział w takich sportowych zgrupowaniach wiąże się ze sporymi wydatkami.

