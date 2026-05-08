Zmarła córka gwiazdora Polsatu. Kochał ją nad życie. "Czas płynie, ale miłość pozostaje niezmienna"

Aleksandra Kalita
2026-05-08 13:29

W piątek w mediach pojawiła się wstrząsająca informacja o śmierci 24-letniej Nikoli Węgłowskiej. To jedyna córka Mariusza Węgłowskiego, aktora występującego w serialu "Policjantki i policjanci". Choć gwiazdor bardzo rzadko pokazywał córkę publicznie, z jej zdjęciami dzielił się czasem na Instagramie. Dziś czułe słowa Węgłowskiego o swoim dziecku wywołują łzy.

50-letni Mariusz Węgłowski swoją karierę w mediach rozpoczął po odejściu ze służby w policji. Pełnił funkcję funkcjonariusza antyterrorystycznego SPAP we Wrocławiu, posiadając stopień aspiranta sztabowego. Dzięki temu doświadczeniu często otrzymuje role mundurowych. Po raz pierwszy pojawił się na ekranie w 2006 r. w "Fali zbrodni", a od dziesięciu lat gra jedną z czołowych ról w produkcji "Policjantki i policjanci". Wziął także udział w dziewiątym sezonie programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Przez lata aktor cieszył się ogromnym wsparciem rodziny. Zaledwie rok temu świętował z żoną Agnieszką Węgłowską srebrne wesele, czyli 25. rocznicę zawarcia małżeństwa. Para doczekała się tylko jednego dziecka - córki Nikoli. Niestety, w piątkowy poranek portale obiegła dramatyczna wieść o śmierci 24-letniej kobiety, która zmarła 28 kwietnia. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 6 maja w miejscowości Kobierzyce w okolicach Wrocławia.

Śmierć młodej kobiety została oficjalnie potwierdzona przez agencję aktorską Studio ABM. Jak się okazuje, w przeszłości Nikola chciała spróbować swoich sił w zawodzie ojca. Jej kontakt ze światem aktorskim nie trwał jednak długo.

"Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe" - napisano na Facebooku agencji.

Mariusz Węgłowski w poruszających wpisach o zmarłej córce. Te słowa łamią serce

Mariusz Węgłowski jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie regularnie udostępniał posty ze swoją ukochaną żoną. Z kolei prywatność Nikoli starał się chronić, udostępniając zaledwie kilka wspólnych fotografii. Z okazji Dnia Dziecka w 2020 roku umieścił na profilu pamiątkowe zdjęcie ze wspólnego wyjazdu, dołączając do niego piękne życzenia.

"Córeczko niezależnie od pory i dnia roku jesteś moim promyczkiem i tak już zostanie" - napisał aktor. Życzył jej również by zawsze była szczęśliwa i mogła wracać do miejsc, które pokochała.

Jeszcze wcześniej, w 2019 roku, odtwórca roli w "Policjantkach i policjantach" opublikował kadr z uroczystości w gronie najbliższych. Obok niego pozowała właśnie Nikola, o której ojciec pisał jako o pięknej kobiecie. Aktor z nutą nostalgii zastanawiał się nad upływającym czasem.

"Impreza z córeczką, która nie wiem kiedy stała się piękną kobietą. Ten łysy po lewej to Mario w średnim wieku. Czas płynie, ale miłość pozostaje niezmienna" - stwierdził.

Gdy teraz przypominamy sobie te pełne czułości opisy, po policzkach płyną łzy. Z pewnością 24-latka była całym światem dla swojego ojca. Zaledwie trzy lata temu Węgłowski udostępnił fotografię z jej młodzieńczych lat. Widzimy na nim szczęśliwego gwiazdora, w którego objęciach znajduje się jego pociecha.

"I trzyma tatuś swoją perełkę Nikolkę i życzy wszystkim dzieciom nie tylko dziś, ale każdego dnia pięknego dzieciństwa i pięknego życia" - dodał w opisie Mariusz Węgłowski.

