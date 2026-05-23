MŚ 2026: Reprezentacja DRK przed trudnym zadaniem. Jakie rygory czekają piłkarzy w USA?

Rygorystyczne zasady dla piłkarzy DRK przed Mundialem

Biały Dom postawił piłkarskiej reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga rygorystyczne warunki wjazdu do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata 2026. Aby uniknąć ryzyka zakażenia wirusem ebola, zespół musi poddać się samoizolacji w specjalnie wyznaczonej „bańce” przez okres 21 dni. Wymóg ten został oficjalnie potwierdzony przez Andrew Giulianiego, szefa Białego Domu do spraw mundialu.

Od momentu ogłoszenia tych wytycznych, afrykańska drużyna, która obecnie przechodzi treningi w Belgii, bezzwłocznie zastosowała się do zarządzenia. Ich baza podczas turnieju ma znajdować się w Houston w Teksasie, gdzie rozegrają swój pierwszy mecz. Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego jest kluczowe dla ich udziału w turnieju.

„Wyraźnie wyraziliśmy się w rozmowie z Kongiem: muszą utrzymać integralność swojej „bańki” przez 21 dni, zanim będą mogli przyjechać do Houston 11 czerwca” – oświadczył w rozmowie ze stacją ESPN Andrew Giuliani, szef Białego Domu ds. mistrzostw świata.

Konsekwencje naruszenia izolacji?

Andrew Giuliani podkreślił, że wszelkie próby dołączenia innych osób do zespołu w trakcie okresu izolacji muszą odbywać się w oddzielnej „bańce” sanitarnej. Jest to kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, ponieważ pojawienie się objawów u jednej osoby mogłoby postawić pod znakiem zapytania udział całej reprezentacji w turnieju. Ta zasada ma na celu minimalizację ryzyka.

Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga ma zaplanowane trzy mecze grupowe. Pierwszy odbędzie się 17 czerwca w Houston z Portugalią, drugi z Kolumbią 23 czerwca w Guadalajarze w Meksyku, a ostatni mecz z Uzbekistanem zagrają 27 czerwca w Atlancie. Wszystkie te spotkania są integralną częścią ich mundialowej drogi.

„Jeśli inni przyjadą (aby dołączyć do drużyny), muszą mieć osobną „bańkę”. Jeśli przyjadą i u jednej z tych osób wystąpią objawy, cała drużyna będzie narażona na ryzyko niemożności udziału w tych mistrzostwach świata” – ostrzegł Giuliani.

Epidemia eboli a zasady wjazdu do USA

Epidemia eboli, która stanowiła podstawę dla amerykańskich regulacji, wybuchła we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Odnotowano tam około 600 przypadków zakażeń i ponad 130 zgonów, co doprowadziło Światową Organizację Zdrowia do ogłoszenia międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Wirus jest wysoce zaraźliwy.

Ebola wywołuje gorączkę krwotoczną i w ciągu ostatnich 50 lat przyczyniła się do śmierci ponad 15 tysięcy osób w Afryce. W odpowiedzi na nową falę epidemii, Waszyngton znacząco zaostrzył kontrole sanitarne na swoich granicach, wprowadzając zakaz wjazdu dla cudzoziemców. Dotyczy to wszystkich, którzy w ciągu ostatnich 21 dni podróżowali do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy lub Sudanu Południowego.

Mundial 2026: Zmiany i skala turnieju

Mistrzostwa Świata 2026 będą wyjątkowe pod wieloma względami, w tym ze względu na zwiększoną liczbę uczestników. Po raz pierwszy w historii turnieju weźmie w nim udział 48 drużyn z różnych kontynentów, co zapowiada jeszcze większe emocje i rywalizację. To znaczące rozszerzenie formatu rozgrywek.

Mundial został zaplanowany na okres od 11 czerwca do 19 lipca, oferując kibicom ponad miesiąc piłkarskich zmagań na najwyższym poziomie. Zwiększona liczba zespołów oznacza również więcej meczów i szans dla reprezentacji z różnych regionów świata, aby zaprezentować swoje umiejętności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.