Jutta Leerdam kusi w bikini na rajskich wakacjach z ukochanym. Fani zwracają uwagę na jedno

Spis treści Jutta Leerdam kusi wyrzeźbionym ciałem. Nowe kadry gwiazdy sportu

Holenderska łyżwiarka szybka Jutta Leerdam po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę fanów, chwaląc się w sieci ujęciami z egzotycznego urlopu.

Sportsmenka, uznawana za wielką piękność Igrzysk Mediolan-Cortina 2026, sięgnęła na nich po srebro oraz złoto, zapisując się także w historii nowym rekordem olimpijskim.

Prywatnie zawodniczka tworzy związek ze znanym na całym świecie Jake'iem Paulem, wywołując niemałe poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych.

Jej najnowsze, odważne kadry w stroju kąpielowym właśnie ujrzały światło dzienne.

Jutta Leerdam to prawdziwa ikona holenderskiego sportu. Po wybitnych osiągnięciach podczas zimowych zmagań olimpijskich, gdzie wywalczyła złoty krążek na 1000 metrów oraz srebro na dystansie 500 metrów, gwiazda ładuje akumulatory w egzotycznych zakątkach świata. Oczywiście podczas wyjazdów towarzyszy jej ukochany, Jake Paul. 27-letnia blondynka, słynąca nie tylko z talentu, ale i zjawiskowej urody, regularnie dzieli się swoim życiem z ponad sześcioma milionami obserwatorów na Instagramie. Ostatnio zamieściła relację z pobytu w Kolumbii oraz Stanach Zjednoczonych.

Nazywana często "Królową Lodu" zawodniczka na najnowszych wakacyjnych zdjęciach z dumą prezentuje wyrzeźbioną sylwetkę. Na udostępnionych fotografiach widzimy ją relaksującą się nad brzegiem basenu w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Uśmiechnięta i z piękną opalenizną robi ogromne wrażenie, co natychmiast wyłapali jej wielbiciele. Wśród wielu komentarzy wychwalających urodę Miss Igrzysk pojawiły się liczne zachwyty nad perfekcyjnie zarysowanym brzuchem i muskularnymi udami gwiazdy. Taka forma to rzecz jasna owoc wielu lat katorżniczych treningów zarówno na siłowni, jak i na lodowym torze.

Życie Jutty Leerdam to nieustanna presja i ciężka praca, dlatego chwile wytchnienia w tropikach wydają się dla niej bezcenne, mimo że sam jej związek z kontrowersyjnym gwiazdorem bywa szeroko komentowany. Każdy jej urlop opływa w niezwykły luksus w otoczeniu zniewalającej, naturalnej scenerii. Obserwatorzy holenderskiej panczenistki nie kryją zniecierpliwienia w oczekiwaniu na kolejne kadry. Niezależnie od tego, czy Jutta przebywa na zawodach, czy na wakacjach, zawsze gwarantuje fanom ogromną dawkę emocji.

Jutta Leerdam kusi wyrzeźbionym ciałem. Nowe kadry gwiazdy sportu