Nie żyje producent kultowej płyty Madonny. William Orbit miał 69 lat

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-07 15:28

Niezwykle przykra informacja dotarła z terenów Wielkiej Brytanii. Nie żyje William Orbit - muzyk, niezwykle ceniony producent muzyczny, znany ze współpracy z takimi ikonami, jak Melanie C, P!nk, U2, Robbie Williams, Britney Spears, Katie Melua czy Madonna. To właśnie William Orbit wyprodukował legendarny album "Ray of Light" artystki.

Okładka albumu Ray of Light Madonny, który wyprodukował William Orbit. O śmierci muzyka przeczytasz na Eska.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Informacja o śmierci Williama Orbita pojawiła się na oficjalnych kontach słynnego producenta w mediach społecznościowych. Z oficjalnego oświadczenia wynika, że muzyk zmarł już dwa tygodnie temu, 23 lipca w swoim domu w Londynie. Rodzina, która opublikowała wiadomość, wspomina wpływ, jaki Orbit odcisnął na muzyce, prosi także o poszanowanie jej prywatności w tym niezwykle trudnym dla niej czasie. W oświadczeniu nie podano przyczyny śmierci producenta.

Z głębokim smutkiem rodzina i przyjaciele Williama Orbita informują, że William zmarł w swoim domu 23 lipca 2026 roku. Jesteśmy głęboko poruszeni jego odejściem. Będzie nam go ogromnie brakować, podobnie jak tak wielu osobom, których życie wzbogacił swoją muzyką, przyjaźnią i życzliwością. Uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności rodziny Williama oraz jego najbliższych przyjaciół w tym trudnym czasie - brzmi treść oficjalnego oświadczenia, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

PORANEK - Madonna

Kim był William Orbit?

William Orbit urodził się 15 grudnia 1956 roku w Londynie jako William Mark Wainwright. Już jako 16-latek porzucił naukę i podejmował się różnych prac, rozwijając w tym samym czasie swoją muzyczną pasję. Karierę rozpoczął w latach 80., początkowo działając w grupie Torch Song, a kolejno w Bassomatic.

Największą popularność i uznanie William Orbit zyskał jako producent muzyczny, inspirujący się w swojej pracy muzyką elektroniczną. Jego najbardziej docenianą pracą pozostaje słynny album Ray of Light Madonny z 1998 roku. Z "Królową Popu" współpracował także nad płytami Music czy MDMA, za utwór Masterpiece z którego zdobył statuetkę Złotego Globu. W ramach swojej działalności producenckiej Orbit współpracował także z takimi muzycznymi ikonami, jak Robbie Williams, Katie Melua, zespoły Queen, U2 i Blur, Britney Spears, P!nk czy Melanie C.

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Do momentu publikacji artykułu Madonna nie zareagowała na śmierci wieloletniego współpracownika.

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