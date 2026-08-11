Wilfredo Leon wrócił z urlopudo domu w Lublinie. W drzwiach czekała na niego nietypowa wiadomość od sąsiadów

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-11 16:25

Bezpośrednio po zakończeniu turnieju finałowego Ligi Narodów w Chinach Wilfredo Leon udał się na krótki wypoczynek. Gwiazdor polskiej kadry narodowej wolny czas poświęcił swojej największej pasji, czyli łowieniu ryb. Po powrocie do lubelskiego mieszkania zawodnik natknął się na niezwykłą wiadomość pozostawioną w progu i postanowił opublikować jej pełną treść.

Siatkarz Wilfredo Leon w białej bluzie reprezentacji Polski. O wiadomości od sąsiadów przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Gadomski Marcin / Super Express

Po zwycięstwoe w prestiżowym turnieju Ligi Narodów polscy siatkarze dostali blisko tydzień urlopu. Znany z zamiłowania do wędkarstwa Wilfredo Leon chętnie chwalił się kibicom zdjęciami złowionych okazów. Okres relaksu nie trwał jednak zbyt długo i polscy siatkarze zameldowali się już na obozie w Zakopanem. Pod okiem selekcjonera Nikoli Grbicia szlifują formę przed zaplanowanymi na wrzesień mistrzostwami Europy.

Wilfredo Leon i jego żona
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Kiedy wypoczynek dobiegł końca i Wilfredo Leon przyjechał do swojego mieszkania zlokalizowanego w Lublinie, czekała na niego miła niespodzianka. W drzwiach wejściowych gwiazdor kadry narodowej zauważył przyczepioną niewielką kartkę. Autorem tego niecodziennego listu okazali się sąsiedzi, a sam zainteresowany postanowił pochwalić się tym wyjątkowym znaleziskiem w internecie.

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Niespodzianka dla Wilfredo Leona od sąsiadów w Lublinie

"Panie Wilfredo, gratulujemy złotego medalu Ligi Narodów. Podziwiamy Pana za talent, ciężką pracę i ogromne zaangażowanie. To dla nas wielka radość, że taki sportowiec jest naszym sąsiadem. Powodzenia w kolejnych meczach" - napisali sąsiedzi Wilfredo Leona w liście, który zostawili na drzwiach wejściowych.

Wybitny reprezentant kraju nie przeszedł obojętnie obok tak sympatycznego zachowania lokalnej społeczności. Za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych zawodnik oficjalnie wyraził wdzięczność autorom poruszającej wiadomości.

"Taki liścik czekał na mnie w Lublinie. Dziękuję bardzo sąsiadom" - napisał przyjmujący reprezentacji Polski. "Po 6 dniach wolnego, teraz czas na pierwszy trening w Zakopanem" - dodał.

Wiadomość dla Wilfredo Leona
Autor: Archiwum prywatne