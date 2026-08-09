Nie żyje Anna Kaczmarczyk. Fani "Na dobre i na złe" pogrążeni w żałobie

Anna Kaczmarczyk nie żyje. Od lat pracowała przy "Na dobre i na złe"

Anna Kaczmarczyk to członkini ekipy produkcyjnej oraz kostiumografka, która od z górą dwóch dekad związana była z serialem "Na dobre i na złe". Przed dwoma laty w mediach pojawiły się pierwsze informacje o jej walce z chorobą nowotworową, którą szczególnie nagłośniono przy okazji obchodów 25-lecia serialu. Bliscy Anny Kaczmarczyk zorganizowali nawet internetową zbiórkę, by pomóc jej w walce z rakiem.

Ania to nasza koleżanka z pracy, która od roku walczy z rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby… Choroba nadeszła niepostrzeżenie. Kiedy nasza, niegdyś, "Duża Ania" była na końcu walki o swoje zdrowie i kondycję fizyczną - zamiast cieszyć się efektami długiej, wyczerpującej diety i operacji bariatrycznej - dowiedziała się, że ma nowego, bardzo trudnego przeciwnika do pokonania - brzmiał opis zbiórki.

Niestety, 9 sierpnia dowiedzieliśmy się, że Anna Kaczmarczyk przegrała walkę z rakiem. Informacje o jej śmierci przekazał aktor Tomasz Ciachorowski, od 6 lat związany z "Na dobre i na złe".

Aniu, ciężko znaleźć słowa żeby Cię pożegnać... Przez ponad 26 lat, właściwie od samego początku, byłaś częścią naszej serialowej rodziny w Leśnej Górze. Bardzo będzie brakować nam twojego głośnego śmiechu, ciepła i pogaduszek w garderobie. Będziemy tęsknić 💔. Tak bardzo chciałbym, żeby nie było to prawdą 😞... Wyrazy współczucia dla Twojej rodziny i bliskich. Do zobaczenia gdzieś tam po drugiej stronie - napisał na Instagramie.

"Ojej, bardzo to smutne. Pamietam w 2010, kiedy trafilem na pare dni zdjeciowych do 'Na dobre i Ania' byla absolutnym sloncem tej produkcji. I zostala w mojej pamieci jako wspanialy czlowiek i dobra dusza" - wspomina aktor i piosenkarz Martin Fitch; "Pani Ania miała w sobie dystans, poczucie humoru, zawsze uśmiechnięta i tworzyła wspaniałą atmosferę na planie, a teraz Tego zabraknie" - pisze ze smutkiem jeden z fanów.

Fatalna pomyłka. Nie żyje kostiumografka, nie aktorka

Z tego miejsca pragniemy podkreślić - zmarła członkini pionu technicznego "Na dobre i na złe", Anna Kaczmarczyk, nie aktorka Anna Karczmarczyk. Zbieżność nazwisk może doprowadzić do fatalnych pomyłek, które w polskich mediach, zarówno tradycyjnych jak i społecznościowych, zdarzają się częściej niż byśmy sobie tego życzyli. Nawołujemy zatem do uważności, a rodzinie zmarłej Anny Kaczmarczyk ślemy najszczersze kondolencje.

PRZECZYTAJ TEŻ: Rafał Brzozowski zmienił tekst piosenki Zbigniewa Wodeckiego na swoim weselu. Nikt nie zauważył jednego detalu

16