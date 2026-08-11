Pobicie w Zabrzu. Dwóch młodych mężczyzn zaatakowało 66-latka

Atak w pobliżu ogrodu botanicznego przy ulicy Roosevelta

Do zdarzenia doszło 9 sierpnia 2026 roku po godzinie 5:00 rano w rejonie ulicy Roosevelta w Zabrzu. 66-letni mężczyzna został bez żadnego powodu zaczepiony przez dwóch młodych napastników w pobliżu ogrodu botanicznego. Sprawcy zaczęli go bić oraz kopać po całym ciele. Dyżurny zabrzańskiej komendy po otrzymaniu zgłoszenia o zajściu natychmiast skierował na miejsce patrol policji, aby podjąć niezbędne działania.

Poważne obrażenia poszkodowanego i zatrzymanie sprawców

W wyniku ataku 66-letni mieszkaniec Zabrza odniósł poważne obrażenia, które obejmowały urazy twarzy oraz czaszki, a także złamanie żeber. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił poszkodowanemu niezbędnej pomocy. Funkcjonariusze po ustaleniu rysopisów sprawców bezzwłocznie rozpoczęli ich poszukiwania. Działania patrolu z Komisariatu III Policji w Zabrzu zakończyły się zatrzymaniem 18-latka oraz jego 21-letniego kolegi.

Zarzuty i decyzje sądu wobec podejrzanych

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzili kryminalni z zabrzańskiej komendy, którzy zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zatrzymanym zarzutów pobicia i spowodowania obrażeń ciała. Policjanci ustalili, że 18-latek był w przeszłości wielokrotnie notowany za kradzieże z włamaniem, rozboje oraz przestępstwa z użyciem przemocy, natomiast 21-latek nie był wcześniej notowany. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Zabrzu zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Starszy z mężczyzn został objęty dozorem Policji, a o dalszych konsekwencjach dla obu podejrzanych zadecyduje sąd.

Źródło: Policja.pl