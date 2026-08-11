51 proc. Polaków: o pięknie zdecyduje zdrowie, nie wygląd. Nowy raport DOZ.pl

„Obserwujemy, jak zmieniają się potrzeby i oczekiwania naszych użytkowników. Dlatego postanowiliśmy zapytać Polaków nie tylko o to, jak dziś dbają o siebie, ale także jak wyobrażają sobie przyszłość zdrowia i urody” - mówi Katarzyna Majcher, Head of Commercial DOZ.pl.

Jej zdaniem wyniki pokazują, że coraz częściej myślimy o dobrym wyglądzie jako o efekcie zdrowych nawyków, a nie celu samym w sobie.

„To ważny sygnał dla całego rynku - konsumenci oczekują dziś nie tylko szerokiego wyboru produktów, ale również rzetelnej wiedzy, wygodnych rozwiązań i wsparcia w podejmowaniu świadomych decyzji na co dzień” - dodaje Katarzyna Majcher.

Z badania DOZ.pl wynika, że 51 proc. Polaków wskazuje rosnące znaczenie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej jako czynnik, który będzie miał największy wpływ na rozumienie piękna za pięć lat. Na kolejnych miejscach znalazły się: zdrowie psychiczne (43 proc.), zdrowe odżywianie (42 proc.), odpowiednia ilość snu (35 proc.) oraz profilaktyka (32 proc.). Zabiegi medycyny estetycznej wskazało zaledwie 9 proc. respondentów, a operacje plastyczne jedynie 6 proc., plasując je na końcu zestawienia.

„Coraz więcej osób pyta nie tylko o leczenie, ale przede wszystkim o to, jak skutecznie dbać o zdrowie na co dzień. Coraz więcej osób rozumie, że dobra kondycja, zdrowy sen, właściwe odżywianie czy profilaktyka nie są dodatkiem do atrakcyjnego wyglądu, ale jego fundamentem” - ocenia dr Michał Domaszewski, prezes Ambasadorów Zdrowia. „To bardzo dobry kierunek, bo zdrowie buduje się przede wszystkim poprzez codzienne nawyki, a nie jednorazowe działania” - dodaje Domaszewski.

Jednocześnie, mimo dynamicznego rozwoju nowych technologii, Polacy nie postrzegają sztucznej inteligencji jako siły, która zrewolucjonizuje sposób dbania o siebie. Zaledwie 4 proc. badanych uważa, że wsparcie AI w wyborze produktów będzie jednym z najważniejszych czynników kształtujących przyszłość piękna, a tylko 2 proc. wskazuje technologie umożliwiające wirtualne testowanie kosmetyków.

Jak Polacy dbają o siebie w 2026 roku?

„Badani mogli wskazać wszystkie działania, które podejmowali od początku 2026 roku. Choć lista obejmowała 31 różnych zachowań, respondenci wskazali jedynie sześć. Wynik pokazuje, że deklaracje dotyczą przede wszystkim rzeczywiście podejmowanych działań, a nie wyidealizowanej wizji zdrowego stylu życia”- mówi Olga Szynkarzyńska, Head of Customer Experience DOZ.pl.

Najczęściej respondenci deklarują: zdrowe odżywianie (36 proc.), dbanie o odpowiednią ilość i jakość snu (31 proc.), troskę o zdrowie psychiczne (29 proc.), dbanie o schludny i estetyczny wygląd (29 proc.) oraz działania profilaktyczne (28 proc.). Raport pokazuje również, że mieszkańcy największych miast podejmują średnio więcej działań prozdrowotnych niż mieszkańcy wsi, co wskazuje, że na możliwość prowadzenia zdrowego stylu życia wpływa także miejsce zamieszkania.

Autor: PAP Mediaroom/ Materiały prasowe

Produkty z kategorii zdrowie i uroda kupuje niemal każdy Polak

Od początku 2026 roku sięgnęło po nie aż 96 proc. badanych, a tylko 3 proc. respondentów zadeklarowało, że w tym czasie nie kupiło żadnego produktu z tej kategorii. Zakupy mają charakter wielokanałowy: 79 proc. Polaków korzysta ze sklepów stacjonarnych, 63 proc. kupuje online, a 46 proc. swobodnie łączy oba kanały.

Internet odgrywa przy tym coraz większą rolę w zakupach tej kategorii. 66 proc. kupujących online deklaruje, że robi takie zakupy częściej niż w 2021 roku. Dla 67 proc. możliwość zakupów internetowych w dużym lub bardzo dużym stopniu ułatwia regularne dbanie o siebie. Do najczęściej wskazywanych korzyści należą oszczędność czasu, możliwość zakupu bez wychodzenia z domu, dostępność o dowolnej porze, większy wybór produktów oraz możliwość porównywania cen.

Autorzy raportu podkreślają, że obserwowana zmiana dotycząca pojmowania piękna ma charakter znacznie głębszy niż kolejny trend konsumencki. Piękno i dbanie o siebie przestają oznaczać perfekcyjny wygląd, a coraz częściej utożsamiane są ze zdrowiem, energią, dobrym samopoczuciem i jakością życia. Dobry wygląd staje się efektem codziennych wyborów i zdrowych nawyków, a nie ich głównym celem.

Raport „Piękno zaczyna się od zdrowia” został po raz pierwszy zaprezentowany podczas brunchu prasowego inaugurującego trzecią edycję Plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl. Badanie stanowi punkt wyjścia do rozmowy o zmieniających się potrzebach konsumentów, natomiast Plebiscyt jest ich praktycznym odzwierciedleniem - użytkownicy DOZ.pl wybierają produkty, którym najbardziej ufają i które najlepiej wspierają ich w codziennym dbaniu o zdrowie i urodę.

Badanie przeprowadzono w lipcu 2026 roku metodą ilościową na reprezentatywnej próbie 1027 dorosłych Polaków. Pełna treść raportu jest dostępna pod tym adresem.

Polska platforma DOZ.pl łączy zakupy, opiekę zdrowotną oraz treści edukacyjne. Serwis opiera się na synergii kilku filarów: szerokiego asortymentu produktów i usług, bezpiecznego zarządzania danymi i personalizacji zakupów oraz kampanii edukacyjnych kierowanych do użytkowników. Co miesiąc z serwisu korzysta średnio 6,5 miliona użytkowników, którzy generują 18 milionów wizyt. Aplikacja DOZ.pl została pobrana ponad 3 miliony razy. W ofercie platformy znajduje się ponad 40 tysięcy produktów z kategorii zdrowia i urody.

Źródło informacji: PAP MediaRoom