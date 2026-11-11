"Top Model" - kto odpadł 11 listopada 2026? Znamy wynik odcinka z fashion weeku

"Top Model" - co działo się 11.11.2026?

Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka, Dawid Woliński oraz uczestnicy programu "Top Model" polecieli do Słowenii. Kasia zapoznała ich z planem pracy związanym z Ljubljana Fashion Week. Prosto z lotniska udali się na castingi do projektantów, gdzie walczyli o możliwość udziału w ich pokazach podczas tygodnia mody. Odwiedzili twórców reprezentujących marki Gacho, Ludus, Lan Krebs, Draž oraz Nika Ravnik. Następnego dnia uczestnicy wzięli udział w przymiarkach do pokazów fashion week, które stanowiły kolejną okazję do zdobycia angażu. Gościem specjalnym programu był główny reżyser castingu, Tomaž Mihelič. Sesja zdjęciowa odbyła się w jaskini Postojna Cave, a Joanna Krupa towarzyszyła uczestnikom na planie. Gościnnie pojawiła się również Ana Klašnja – jurorka słoweńskiego programu "Mam Talent!" oraz pierwsza solistka Baletu Opery i Baletu Słoweńskiego Teatru Narodowego w Lublanie. Za wykonanie zdjęć odpowiadał fotograf Saša Hess. Uczestnicy pozowali w kreacjach marki Matic Veler, a sam projektant czuwał nad ich stylizacjami podczas sesji.

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Kto 11 listopada odpadł z "Top Model"?

Po zakończeniu panelu, na którym jurorzy ocenili ostatnie sesje zdjęciowe uczestników, odbyła się narada, której celem było podjęcie decyzji o eliminacji jednego uczestnika. Nie był to prosty wybór. Ostatecznie ustalili, że chcą, aby wszyscy mieli jeszcze okazję pokazać się na fashion weeku. W związku z tym nie odpadł NIKT.

"Top Model" - pozostali uczestnicy

Kto dalej ma szansę na zostanie zwycięzcą 15. edycji "Top Model"? Oto lista uczestników, którzy dalej walczą o wygraną:

Jakub Bara

Martyna Hildebrand

Mira Majchrzak

Benjamin Nhial

Helena Pszczoła

Dominik Pytel

Kuba Stanicki

Zwycięzcy Top Model