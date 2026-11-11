Eliminacje ME koszykarek 2027. Zobacz drogę Polek do awansu

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-11 22:15

Reprezentacja Polski odniosła cenne zwycięstwo nad Izraelem na starcie drugiego etapu kwalifikacji. Zespół narodowy ma przed sobą kolejne wyzwania, aby eliminacje ME koszykarek 2027 zakończyły się sukcesem. Sprawdź, jak wyglądają eliminacje ME koszykarek 2027 i poznaj zasady rywalizacji o wyjazd na turniej finałowy.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarka w białym stroju kozłuje piłkę podczas meczu, mijając przeciwniczkę w niebieskim stroju na hali.

Polki rozpoczynają drugi etap od zwycięstwa

Reprezentacja Polski pokonała w Rydze Izrael 75:64 (17:18, 17:16, 15:21, 26:9) na inaugurację drugiego etapu kwalifikacji do europejskiego czempionatu. O końcowym triumfie biało-czerwonych zadecydowała znakomita czwarta kwarta, którą polskie zawodniczki wygrały zdecydowanie, pozwalając rywalkom na zdobycie zaledwie dziewięciu punktów.

W najbliższą sobotę w Podgoricy Polki zagrają z Czarnogórą, która w swoim pierwszym spotkaniu uległa Turcji 62:79. Ekipę z Bałkanów prowadzi obecnie Jelena Skerovic, pracująca na co dzień jako trenerka Polonii Warszawa. Listopadowe okienko reprezentacyjne zakończy się 17 listopada, kiedy to reprezentacja Polski podejmie Turcję w Gorzowie Wielkopolskim.

Jakie są zasady awansu na mistrzostwa Europy?

W drugiej rundzie eliminacji rywalizują 24 reprezentacje, a awans na turniej finałowy wywalczą po dwa najlepsze zespoły z sześciu czterodrużynowych grup. Polska kadra przystąpiła do tego etapu po perfekcyjnej pierwszej fazie, w której odniosła komplet sześciu zwycięstw przeciwko Słowacji, Rumunii i Cyprowi. Rewanże w obecnych grupach zaplanowano na luty 2027 roku.

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w czerwcu przyszłego roku na parkietach w Belgii, Szwecji, Finlandii oraz na Litwie. Drużyny państw-gospodarzy są pewne udziału w turnieju, a ich mecze w specjalnie stworzonej grupie eliminacyjnej nie mają znaczenia sportowego. Polska, która w 1999 roku zdobyła mistrzostwo Starego Kontynentu, po raz ostatni grała w turnieju finałowym w 2015 roku.

 

ROLKI