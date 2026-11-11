Eliminacje ME koszykarek 2027. Zobacz drogę Polek do awansu

Polki rozpoczynają drugi etap od zwycięstwa

Reprezentacja Polski pokonała w Rydze Izrael 75:64 (17:18, 17:16, 15:21, 26:9) na inaugurację drugiego etapu kwalifikacji do europejskiego czempionatu. O końcowym triumfie biało-czerwonych zadecydowała znakomita czwarta kwarta, którą polskie zawodniczki wygrały zdecydowanie, pozwalając rywalkom na zdobycie zaledwie dziewięciu punktów.

W najbliższą sobotę w Podgoricy Polki zagrają z Czarnogórą, która w swoim pierwszym spotkaniu uległa Turcji 62:79. Ekipę z Bałkanów prowadzi obecnie Jelena Skerovic, pracująca na co dzień jako trenerka Polonii Warszawa. Listopadowe okienko reprezentacyjne zakończy się 17 listopada, kiedy to reprezentacja Polski podejmie Turcję w Gorzowie Wielkopolskim.

Jakie są zasady awansu na mistrzostwa Europy?

W drugiej rundzie eliminacji rywalizują 24 reprezentacje, a awans na turniej finałowy wywalczą po dwa najlepsze zespoły z sześciu czterodrużynowych grup. Polska kadra przystąpiła do tego etapu po perfekcyjnej pierwszej fazie, w której odniosła komplet sześciu zwycięstw przeciwko Słowacji, Rumunii i Cyprowi. Rewanże w obecnych grupach zaplanowano na luty 2027 roku.

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w czerwcu przyszłego roku na parkietach w Belgii, Szwecji, Finlandii oraz na Litwie. Drużyny państw-gospodarzy są pewne udziału w turnieju, a ich mecze w specjalnie stworzonej grupie eliminacyjnej nie mają znaczenia sportowego. Polska, która w 1999 roku zdobyła mistrzostwo Starego Kontynentu, po raz ostatni grała w turnieju finałowym w 2015 roku.