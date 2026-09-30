Ewelina Gralak – wiek

Ewelina Gralak urodziła się w 1990 roku, więc w 2026 roku ma 36 lat.

Ewelina Gralak – partner

Jej partnerem jest Oskar Tuszyński, raper i współtwórca popularnego duetu hip-hopowego PRO8L3M.

Ewelina Gralak – wzrost

Jej dokładny wzrost nie jest wiarygodnie potwierdzony w dostępnych źródłach.

Ewelina Gralak – stylistka

To właśnie jej główna działalność zawodowa Eweliny Gralak. Stylizowała m.in. artystów muzycznych i pracowała przy kampaniach, okładkach, teledyskach oraz sesjach modowych. Współpracowała m.in. z Oki, Quebonafide, Margaret, Young Leosią i Dziarmą.

Ewelina Gralak – rodzice

Wiadomo, że jej rodzice wyjechali do Norwegii. Sama Gralak wspominała, że dzięki temu miała kontakt z zagranicznymi sklepami i modą. Szczegóły na temat jej rodziny nie są jednak znane.

Ewelina Gralak – Rihanna

Gralak współpracowała z Rihanną przy jednej ze stylizacji gwiazdy. W 2026 r. opowiadała o tej współpracy w „Dzień Dobry TVN”.

Ewelina Gralak – skąd pochodzi?

Ewelina Gralak jest ze Szczecina. Tam dorastała i rozpoczynała swoją przygodę z modą. Ukończyła Akademię Sztuki, kształcąc się w zakresie dyrygentury.

Ewelina Gralak – blog

Karierę zaczynała jako jedna z pierwszych polskich blogerek modowych. Prowadziła blog "Eveline Fashion Diary", który założyła jeszcze jako nastolatka. Blog był początkiem jej drogi do profesjonalnej kariery w modzie.

Eva Pietruk z "Top Model" o okropnym hejcie: Wpadłam w depresję, obsesyjnie czytałam komentarze

"Top Model 15" - kiedy i gdzie oglądać?

Odcinki nowej edycji programu "Top Model" można oglądać w każdą środę o godzinie 21:30. Każdy ma trwać półtorej godziny. Oznacza to, że godzina i dni emisji nie zostały zmienione w stosunku do poprzednich sezonów. Program można śledzić także w serwisach Player i HBO Max.