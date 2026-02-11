Zagrał Ola w popularnym serialu "Bulionerzy". Nie do wiary, jak dziś wygląda

"Bulionerzy" to polski serial komediowy, który po raz pierwszy pojawił się na antenie Telewizji Polskiej w 2004 roku i przez pięć sezonów bawił widzów lekkimi, zabawnymi historiami. Akcja serialu skupia się wokół rodziny Nowików - zwyczajnych obywateli, którzy początkowo żyją w skromnym, dwupokojowym mieszkaniu w bloku w Warszawie. Ich los zmienia się diametralnie, gdy wygrywają w promocji kostek bulionowych umeblowany, luksusowy apartament w centrum miasta, w którym mieszkają znani i zamożni ludzie. "Bulionerzy" w zabawny sposób ukazywali codzienne sytuacje, z którymi zmagali się Nowikowie próbując ukryć przed darzącymi ich sympatią zamożnymi sąsiadami swoją niską pozycję społeczną.

Tak dziś wygląda Olo z "Bulionerów". Aktor jest nie do poznania

Serial "Bulionerzy" szybko zyskał wierne grono widzów nie tylko dzięki zabawnym dialogom i sytuacjom, ale również ze względu na doborową obsadę, która była jednym z jego mocnych punktów. W produkcji mogliśmy zobaczyć między innymi Mariana Opanię (ojciec Grażyny), Stanisławę Celińską (matka Grażyny), Emiliana Kamińskiego (sąsiad Nowików), Joannę Kurowską (sąsiadka), Katarzynę Skrzynecką w roli sąsiadki Nowików czy Tomasza Karolaka, który wcielił się w postać portiera Wiecha. Jedną z najbardziej charakterystycznych i lubianych postaci serialu był Aleksander "Olo" Nowik, w którego wcielał się Michał Filipiak. Aktor urodził się 1 maja 1980 roku w Łodzi i w momencie rozpoczęcia pracy na planie serialu miał 24 lata i nadal studiował w PWSFTiT w Łodzi. Na swoim koncie ma wiele ról zarówno w serialach ("Dwie strony medalu", "Glina", "Ojciec Mateusz" czy "Barwy szczęścia"), jak i filmów fabularnych, między innymi "Bez wstydu", "Misja Afganistan" czy "Ikar. Legenda Mietka Kosza", jednak w pamięci widzów zapisał się właśnie jako "Olo" z "Bulionerów". Aktor, który dziś ma 45 lat, choć nadal jest aktywny zawodowo, stara się żyć od medialnego szumu i rzadko pojawia się na imprezach branżowych i ściankach. Wiadomo, że jego żoną jest aktorka Katarzyna Cynke.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Michał Filipiak, czyli "Olo" z serialu "Bulionerzy".