Puchar Europy FIBA. Kto poprowadził Dziki Warszawa do zwycięstwa

Kolejny sukces polskiego zespołu w pucharach

Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando gospodarzy, którzy wygrali dwie pierwsze kwarty i zbudowali solidną przewagę. Koszykarze debiutującej w rozgrywkach drużyny ze stolicy wygrali pierwszą połowę różnicą dwunastu punktów. Znakomita gra w ofensywie warszawskiego zespołu pozwoliła na kontrolowanie przebiegu meczu po zmianie stron. Ostatecznie Dziki Warszawa wygrały z estońskim Tartu Ulikool 91:84. Był to już drugi triumf polskiej ekipy nad tym rywalem w obecnym sezonie Pucharu Europy FIBA.

O wygranej brązowych medalistów mistrzostw Polski zadecydowała przede wszystkim świetna skuteczność rzutów z bliskiej odległości. Gospodarze rzucali za dwa punkty spod kosza ze skutecznością wynoszącą siedemdziesiąt procent. W tym elemencie gry trafili dwadzieścia sześć z czterdziestu dwóch oddanych prób. Najlepszym strzelcem warszawskiego zespołu był Joseph Girard III, który zapisał na swoim koncie dwadzieścia dwa punkty. Z kolei w drużynie z Estonii najwięcej punktów rzucił Mack Smyth-McEwen, kończąc rywalizację z dorobkiem dwudziestu pięciu oczek.

Z kim zagrają liderzy grupy E?

Po sześciu rozegranych kolejkach Dziki Warszawa zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy E. Zespół ze stolicy Polski prezentuje w tym sezonie bardzo stabilną i równą formę na europejskich parkietach. W następnej serii gier koszykarze zagrają na wyjeździe z cypryjskim zespołem AEK Petrolina Larnaka. Spotkanie to zostanie rozegrane w ramach siódmej kolejki fazy pucharowej. W pierwszym meczu obu drużyn w Warszawie polska ekipa triumfowała 94:80.

Puchar Europy FIBA w pierwszej fazie składa się z ośmiu sześciozespołowych grup. Z każdej z nich awans do kolejnego etapu wywalczą tylko dwie najwyżej sklasyfikowane w tabeli drużyny. W następnej rundzie zespoły ponownie utworzą grupy, w których znajdą się po cztery ekipy. Rozgrywki są wymagające, jednak dotychczasowe wyniki dają polskim kibicom powody do optymizmu. Dziki Warszawa udowadniają, że są bardzo dobrze przygotowane do trudów rywalizacji na arenie międzynarodowej.