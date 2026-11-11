Dziki Warszawa wygrywają w Pucharze Europy FIBA. Kto próbował ich zatrzymać?

Piąte zwycięstwo Dzików Warszawa

W spotkaniu szóstej kolejki koszykarskiego Pucharu Europy FIBA drużyna Dzików Warszawa pokonała estoński zespół Tartu Ulikool z wynikiem 91:84. Warszawiacy zbudowali przewagę już w pierwszych kwartach meczu, kończąc je rezultatami 24:16 oraz 28:24. To już piąty triumf stołecznej ekipy w tych rozgrywkach, która dzięki temu świetnemu bilansowi zajmuje pozycję lidera w grupie E. Brązowi medaliści mistrzostw Polski udowodnili swoją wyższość nad drużyną z Estonii po raz drugi w tym sezonie.

Najlepiej punktującym zawodnikiem w polskiej drużynie był Joseph Girard III, który zdobył 22 oczka, a tuż za nim uplasował się Łukasz Frąckiewicz z 16 punktami na koncie. Kluczem do wygranej warszawskiego zespołu była znakomita skuteczność rzutów za dwa punkty spod kosza. Gospodarze trafili 26 z 42 takich prób, co dało im siedemdziesięcioprocentową skuteczność w tym elemencie gry. W ekipie gości największe zagrożenie stwarzał Mack Smyth-McEwen, autor 25 punktów.

Co czeka debiutantów w kolejnej rundzie?

Dla koszykarzy ze stolicy obecny sezon jest debiutem w rozgrywkach na arenie międzynarodowej. W siódmej kolejce fazy grupowej polski zespół zagra na wyjeździe na Cyprze, gdzie zmierzy się z ekipą AEK Petrolina Larnaka. W pierwszym bezpośrednim starciu tych drużyn rozegranym w Warszawie górą były Dziki, które pokonały cypryjskich rywali w stosunku 94:80. Zawodnicy z Warszawy będą chcieli powtórzyć ten wynik, aby przypieczętować swoją dobrą dyspozycję.

Tegoroczna rywalizacja toczy się w pierwszym etapie w ośmiu sześciozespołowych grupach. Zgodnie z regulaminem, awans do kolejnej fazy turnieju wywalczą tylko dwie najlepsze ekipy z każdego zestawienia. Następny etap to również zmagania w formacie grupowym, w którym drużyny zostaną podzielone na cztery koszyki, po cztery zespoły w każdym. Dobre wyniki na starcie rozgrywek stawiają polską drużynę w doskonałej sytuacji przed decydującymi meczami.