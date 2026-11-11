Christina Applegate zmaga się z tajemniczą chorobą. Podejrzewa u siebie zatrucie implantami piersi

Christina Applegate pokonała nowotwór. Gwiazda przeszła podwójną mastektomię

Ogromną rozpoznawalność przyniosła Christinie Applegate rola Kelly Bundy w kultowym serialu "Świat według Bundych". Aktorka ma w swoim dorobku także występy w innych popularnych filmach, takich jak "Ostrożnie z dziewczynami", "Szkoła stewardes" oraz "Goście w Ameryce", gdzie zagrała u boku Jeana Reno. Po raz ostatni widzowie mieli okazję podziwiać jej talent na ekranie w wyprodukowanym przez platformę Netflix serialu "Już nie żyjesz".

Gwiazda usłyszała diagnozę nowotworu piersi w wieku zaledwie 37 lat, jednak schorzenie udało się na szczęście wykryć na bardzo wczesnym etapie. Przeprowadzone wówczas testy medyczne ujawniły ponadto, że artystka posiada mutację genu BRCA1, która znacząco podnosi prawdopodobieństwo rozwoju raka piersi oraz jajnika. Z tego powodu Christina Applegate podjęła decyzję o przeprowadzeniu obustronnej mastektomii, po której poddała się zabiegowi rekonstrukcji biustu.

Po wygranej walce z nowotworem artystka skupiła się na życiu prywatnym. W 2011 roku na świat przyszła jej córka Sadie Grace, a dwa lata później, po pięciu latach wspólnego życia, aktorka wzięła ślub z holenderskim muzykiem Martynem LeNoble. Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko nawrotu choroby nowotworowej, w 2017 roku gwiazda zdecydowała się na operacyjne usunięcie jajników oraz jajowodów.

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Christina Applegate szuka przyczyn choroby. Podejrzewa zatrucie implantami piersi

W 2021 roku artystka poinformowała opinię publiczną, że lekarze wykryli u niej stwardnienie rozsiane. Ta przewlekła dolegliwość atakująca ośrodkowy układ nerwowy w wielu przypadkach prowadzi do trwałej niepełnosprawności. Z uwagi na to, że Christina Applegate doświadczała bardzo ciężkich objawów o podłożu neurologicznym, ostatecznie musiała całkowicie wycofać się z aktywności zawodowej.

Ostatnio wyszło jednak na jaw, że postawiona przed pięcioma laty diagnoza była całkowicie nietrafiona, co okazało się dla aktorki ogromnym wstrząsem. Chociaż nowoczesna diagnostyka medyczna ostatecznie wykluczyła u niej stwardnienie rozsiane, lekarze wciąż nie potrafią określić, co właściwie wywołuje dolegliwości u Applegate.

Gwiazda wyznała w swoim podcaście "MeSsy", że minione lata stanowiły dla niej prawdziwy koszmar. Podczas najnowszego odcinka audycji głośno zastanawiała się nad źródłem swoich problemów zdrowotnych i zasugerowała, że przyczyną choroby mogą być jej implanty piersi.

Myślę o tym od lat. Czy to zatrucie implantami? Bo miałam mastektomię w 2008 r. i od dawna powinnam je wymienić. Przez ostatnie pięć lat czy ile tam, myślałam: a co jeśli przeciekają i mnie trują? - rozmyślała aktorka.

Artystka zapoznała się już z opracowaniami naukowymi na ten temat i zamierza skonsultować swoje podejrzenia bezpośrednio z lekarzami.

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