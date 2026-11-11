Martyna Wojciechowska w Nowym Jorku upamiętniła Marię Skłodowską-Curie. Uwagę zwraca jej strój

Martyna Wojciechowska od lat opowiada w TVN o kobietach z całego świata

W rodzimym show-biznesie Martyna Wojciechowska od lat zajmuje niezwykle mocną pozycję. Znana z ekranu podróżniczka oraz dziennikarka gromadzi przed telewizorami rzesze fanów, a jej profil na Instagramie śledzi już ponad 2,2 miliona użytkowników. Choć ukończyła studia ekonomiczne, ogromną popularność przyniosła jej praca w mediach i dalekie wyprawy. Zamiłowanie do ekstremalnych sportów gwiazda przejęła po swoim ojcu, który był kierowcą rajdowym.

Współpracę z telewizją TVN rozpoczęła już w 1998 roku i pozostaje związana z tą stacją do dziś. Z kolei od 2009 roku realizuje autorski cykl dokumentalny „Kobieta na krańcu świata”, prezentujący przejmujące losy bohaterek z najróżniejszych części globu. W swoich materiałach reporterskich dotyka trudnych oraz istotnych problemów społecznych, takich jak przemoc, seksizm, skrajne ubóstwo czy łamanie praw człowieka.

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Martyna Wojciechowska odsłoniła tablicę Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Jorku

Ostatnio dziennikarka zyskała szansę na uhonorowanie jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach Polski oraz świata. We wtorek, 10 listopada, w Nowym Jorku zorganizowano oficjalną uroczystość nadania ulicy imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Martyna Wojciechowska pojawiła się tam na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, aby osobiście odsłonić pamiątkową tablicę z nazwą nowej arterii.

Przemierzyłam niemal cały świat, poznając niezwykłe kobiety. Kobiety, które mają odwagę przesuwać horyzonty.Jednak jedna z najbardziej inspirujących kobiet w historii urodziła się w moim rodzinnym mieście, w Warszawie. [...]Maria była PIONIERKĄ. [...] Jej historia przypomina nam o czymś, o czym nigdy nie powinniśmy zapominać.Każdy z nas może przesunąć horyzont.Możemy więcej, niż nam się wydaje.I więcej, niż mówi nam świat.Jestem dumna z tego, że dziś mogłam reprezentować Polskę w tak ważnym momencie - napisała w obszernym wpisie Martyna Wojciechowska.

Podróżniczka i gwiazda telewizji postanowiła wyrazić swój szacunek dla polskiej noblistki nie tylko poprzez przemówienie, lecz także za pomocą wyjątkowego ubioru. Podczas wydarzenia Martyna Wojciechowska zaprezentowała się w kreacji stworzonej przez projektantkę Magdę Butrym. Strój ten stanowił czytelne nawiązanie do mody z przełomu XIX i XX stulecia oraz do typowych kostiumów, w jakich uwieczniano Marię Skłodowską-Curie.

W całym stroju najbardziej wyróżniały się mocno podkreślone ramiona oraz charakterystyczny kołnierz ze stójką. Całość dopełniały precyzyjnie upięte włosy, a także przypięta z dumą na piersi Wojciechowskiej dekoracyjna broszka z wizerunkiem polskiej uczonej.

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