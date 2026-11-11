King Szczecin w Pucharze Europy FIBA. Dramat w ostatnich sekundach

Zmienne szczęście na parkiecie w Nitrze

Koszykarze Kinga Szczecin zanotowali drugą porażkę w bieżącej edycji europejskich pucharów. Polska drużyna uległa na Słowacji miejscowej ekipie Nitra Blue Wings 90:92 w inauguracyjnym starciu rundy rewanżowej. Mecz charakteryzował się dużą zmiennością tempa oraz twardą walką po obu stronach boiska.

W zespole ze Szczecina najjaśniejszą postacią w ataku był Noah Reynolds, który zapisał na swoim koncie 22 punkty. Dwucyfrowe zdobycze dla polskiego klubu zanotowali również Mikołaj Witliński, Zahir Porter oraz Przemysław Żołnierewicz. W szeregach gospodarzy najskuteczniejszy okazał się zdobywca 23 punktów, Javaunte Hawkins.

Kto przesądził o końcowym wyniku?

Goście potrzebowali czasu, aby przystosować się do warunków panujących w hali rywala, co skutkowało przegraną w pierwszej kwarcie siedmioma punktami. Sygnał do ataku dał na początku trzeciej odsłony Tomasz Gielo, którego rzut za trzy punkty wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie 46:45. Po trzydziestu minutach gry szczecinianie prowadzili już różnicą siedmiu oczek i wydawało się, że pewnie zmierzają po wygraną.

Ostatnia część meczu przyniosła jednak dramatyczny zwrot akcji ze wskazaniem na słowacki zespół. Bohaterem gospodarzy został Javaunte Hawkins, który na zaledwie dwie sekundy przed końcową syreną oddał skuteczny rzut na wagę triumfu. Wcześniej ważnymi punktami popisał się także Judah Brown, przywracając swojej drużynie wiarę w końcowy sukces.