Puchar Europy i wygrana Bahcesehir. Jak zagrał Mateusz Ponitka?

Znakomite statystyki Mateusza Ponitki w Stambule

Kapitan koszykarskiej reprezentacji Polski rozegrał bardzo dobre spotkanie w siódmej kolejce grupowych zmagań. Mateusz Ponitka zdobył dwanaście punktów, nie myląc się ani razu. Koszykarz przebywał na parkiecie zaledwie siedemnaście minut. W tym krótkim czasie trafił dwa rzuty za dwa punkty oraz dwa rzuty z dystansu za trzy. Dodatkowo wykorzystał w pełni oba przyznane mu rzuty wolne.

Polski zawodnik dołożył do swojego świetnego dorobku punktowego cztery zbiórki i trzy asysty. Zaliczył także jeden niezwykle ważny przechwyt. Gracz nie popełnił żadnej straty podczas całego swojego pobytu na boisku. Wszystkie te elementy przełożyły się na drugi najwyższy wskaźnik efektywności w tureckim zespole, który wyniósł dwadzieścia.

Jak radzi sobie Bahcesehir w tegorocznym sezonie?

Najlepszym wskaźnikiem efektywności w drużynie gospodarzy mógł pochwalić się w tym meczu Aleksa Avramovic z wynikiem dwudziestu czterech. Serbski rozgrywający zdobył trzynaście punktów i zanotował aż sześć asyst. Turecka ekipa dominuje w tegorocznych rozgrywkach i po wysokiej wygranej legitymuje się bilansem sześciu zwycięstw oraz jednej porażki. Bahcesehir jest pewnym liderem tabeli w Pucharze Europy.

Mateusz Ponitka otrzymał już oficjalne powołanie na nadchodzące listopadowe spotkania. Koszykarz weźmie czynny udział w drugim etapie eliminacji do mistrzostw świata 2027. Biało-czerwoni mają aktualnie świetny bilans w postaci siedmiu zwycięstw i tylko jednej porażki. Podobnym dorobkiem punktowym mogą pochwalić się w eliminacjach drużyny narodowe Niemiec oraz Chorwacji.