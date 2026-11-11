Puchar Europy FIBA dla Zastalu Zielona Góra. Kto zagrał mecz życia

Zdecydowane zwycięstwo wicemistrza Polski

Zastal Zielona Góra rozbił węgierski NHSZ Szolnoki Olajbanyasz 103:66 w szóstej kolejce grupy B. Spotkanie przebiegało pod całkowitą kontrolą polskiego zespołu we wszystkich kwartach. Wicemistrz Polski odniósł tym samym czwarte zwycięstwo w obecnej edycji turnieju.

Drużyna z Zielonej Góry wróciła na europejskie parkiety po dwóch latach przerwy. Obecnie Zastal legitymuje się bardzo dobrym bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek. Wynik ten daje drużynie duże nadzieje na awans z sześciozespołowej grupy do kolejnej fazy turnieju.

Kto poprowadził polski zespół do wygranej?

Gospodarze dominowali na parkiecie mimo braku kluczowych graczy, w tym Andrzeja Mazurczaka i Filipa Matczaka. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Veljko Brkić oraz Beau Beech. Brkić rzucił 20 punktów, a Beech dołożył cenne 19 oczek dla zielonogórzan.

Wielkim atutem polskiego zespołu była gra zespołowa, co potwierdza aż 33 asysty. Świetnie zaprezentował się zaledwie dziewiętnastoletni Jakub Galewski. Młody gracz zdobył 15 punktów i zanotował 9 asyst, ustępując w tym elemencie tylko Conleyowi Garrisonowi, który asystował dziesięciokrotnie.