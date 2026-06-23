Tomasz Oświeciński pokazał się z córką Mają. Internauci zachwyceni jej urodą! Też została aktorką

Aktor Tomasz Oświeciński zasłynął za sprawą wielu ról twardzieli - zadebiutował w filmie "Komisarz Blond i Oko sprawiedliwości", a w serialu "Klan" wcielał się w oficera CBŚ. Prywatnie jednak charyzmatyczny 53-latek prezentuje się z innej strony: jako czuły ojciec dla nastoletniej Mai. Przy okazji obchodzonego 23 czerwca Dnia Ojca duet opowiedział o swojej wyjątkowej relacji.

Tomasz Oświeciński ma bliski kontakt z córką. Maja poszła w jego ślady

Niedawno głośno było o pobycie szesnastoletniej Mai Oświecińskiej w szpitalu. Niewątpliwie w tym trudnym czasie dziewczyna mogła liczyć na wsparcie swojego taty, którego Polska zna przede wszystkim jako filmowego twardziela i zawodnika MMA. Na co dzień jednak Tomasz Oświeciński stara się pielęgnować więź z córką, tym bardziej, że ona również postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i często bywa tak, że przez natłok obowiązków - mijają się ze sobą w domu. Poza aktorstwem dzielą też pasję do koni. Jak przyznali w najnowszym wywiadzie dla serwisu "Plejada", właśnie opieka nad zwierzętami to najczęstsze powody kłótni. Maja występuje obecnie w serialach "Na Wspólnej" i "Pierwsza miłość", jednak nie planuje studiów aktorskich.

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Aktor pokazał się z córką. Fani oczarowani

Maja i Tomasz Oświecińscy zagościli przy okazji Dnia Ojca również w "Pytaniu na Śniadanie". Ich wspólna fotka na profilu śniadaniowego programu TVP lotem błyskawicy dotarła do wielu fanów, którzy zachwycają się nie tylko kumpelską relacją między znanym ojcem a dorastającą córką, ale też nad samą urodą Mai. Choć dziewczyna przyznała "Plejadzie", że już kilka lat temu głęboko dotknęły ją komentarze na temat jej nosa, to z pewnością może też liczyć na mnóstwo komplementów w sieci. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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"To jest dla mnie najważniejsze w życiu"

Tomasz Oświeciński nie krył wzruszenia, mówiąc o swojej relacji z jedyną córką. Jak podsumował, wiele rzeczy w życiu jest ulotnych, ale więzi rodzinne są najważniejsze i trwają całe życie.

"To jest najlepsze, co mi w życiu wyszło. Ze wszystkiego mógłbym zrezygnować w życiu, tylko nie z miłości, z bliskości ze swoją córką. To dla mnie jest najważniejsze w życiu. Nie ma dla mnie ważniejszych rzeczy" - powiedział.

QUIZ Dzień Ojca. Najsłynniejsi ojcowie w serialach TVP. M jak miłość, Na dobre i na złe, Klan Pytanie 1 z 18 Marek (w tej roli Kacper Kuszewski) to ojciec Mateusza w serialu: M jak miłość Na dobre i na złe Klan Następne pytanie