Kto powinien zagrać Marylę Rodowicz? To z nimi łączy ją uderzające podobieństwo!

Maryla Rodowicz ma równie barwne życie, co kostiumy sceniczne. Nic więc dziwnego, że historię gwiazdy postanowiono przenieść na ekran. Po doskonale przyjętym filmie dokumentalnym "Maryla. Tak kochałam" przyszedł czas na nakręcenie filmu fabularnego o życiu i karierze jednej z największych legend polskiej estrady. W rozmowie z serwisem ESKA.pl piosenkarka potwierdziła, że jest na etapie poszukiwania aktorki, która jak najlepiej oddałaby jej charyzmę. Dopytana, co musi mieć idealna Maryla, artystka bez wahania wypaliła:

Musi być ładna i ładnie śpiewać - podsumowała.

Przypomnijmy, że gwiazda otwarcie skrytykowała dobór aktorki wcielającej się w jej rolę w serialu "Osiecka".

Nie nosiłam szpilek na scenie w Sopocie, a zwłaszcza w "Małgośce". I nie miałam takiego imponującego biustu jak aktorka grająca Marylę. Nie wiem, czy to miało być 1:1, ale to raczej niemożliwe. Co do aktorki, która mnie zagrała, choć nie widzę między nami podobieństwa, pani Karolina to ładna blondynka i życzę jej wielu wspaniałych ról - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Kto nadawałby się na zagranie Maryli Rodowicz? Mamy swoje typy!

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"

To one mogłyby zagrać Rodowicz w filmie!

Znając wymagania Maryli Rodowicz, postanowiliśmy sprawdzić, które z polskich aktorek nadawałyby się do zagrania jednej z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych postaci w historii polskiej branży fonograficznej. Pod uwagę wzięliśmy zarówno podobieństwo wizualne (weźmy pod uwagę charakteryzację) i umiejętności wokalne.